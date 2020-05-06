Пациентов перед плановыми операциями будут бесплатно тестировать на коронавирус, – Минздрав

Все пациенты перед плановыми операциями будут проходить тестирование на коронавирус. Процедура будет проводиться бесплатно.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в ходе брифинга, транслировавшегося на странице министерства в Facebook.

По его словам, проведение плановых операций возможно только с четким соблюдением карантинных и санитарных правил, чтобы не было занесения и распространения внутрибольничной инфекции.

"Поэтому все без исключения пациенты, которые будут проходить госпитализацию в связи с плановой операцией, сначала будут тестироваться ПЦР-тестами, будут иметь самоизоляцию в течение 2-3 дней после тестирования, а потом будут госпитализированы в больницы для проведения операций", – рассказал министр.

Министр здравоохранения подчеркнул, что тесты украинцам будут делать бесплатно.

"Все это будет проводиться бесплатно, у государства существует такая возможность", – сказал Степанов.

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