Пациентов перед плановыми операциями будут бесплатно тестировать на коронавирус, – Минздрав
Все пациенты перед плановыми операциями будут проходить тестирование на коронавирус. Процедура будет проводиться бесплатно.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в ходе брифинга, транслировавшегося на странице министерства в Facebook.
По его словам, проведение плановых операций возможно только с четким соблюдением карантинных и санитарных правил, чтобы не было занесения и распространения внутрибольничной инфекции.
"Поэтому все без исключения пациенты, которые будут проходить госпитализацию в связи с плановой операцией, сначала будут тестироваться ПЦР-тестами, будут иметь самоизоляцию в течение 2-3 дней после тестирования, а потом будут госпитализированы в больницы для проведения операций", – рассказал министр.
Министр здравоохранения подчеркнул, что тесты украинцам будут делать бесплатно.
"Все это будет проводиться бесплатно, у государства существует такая возможность", – сказал Степанов.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее "Украинская правда" со ссылкой на благотворительный фонд "Таблеточки" сообщила, что онкобольных детей вынуждают проходить платные тесты ПЦР на выявление COVID-19.
- В Украине запустили производство ПЦР-тестов, и в апреле первую партию в 200 тыс. единиц отправили в регионы.