Первые 200 тыс. украинских ПЦР-тестов на днях отправят по регионам, – ОП

Но по словам премьера Шмыгаля, в Украине нет производственной платформы для производства таких тестов, поэтому кто выпустил первую партию – пока не ясно

В Украине запустили производство ПЦР-тестов, и первую партию в 200 тыс. единиц на выходных отправят в регионы. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Как мы и обещали несколько недель назад, в Украине началось производство ПЦР-тестов. Сегодня мы получили первую партию – это 200 000 тестов. Они на выходных разъедутся по областям, по специальным лабораториям, где проводят ПЦР-тестирование", – сообщил секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19, замглавы ОП Кирилл Тимошенко.

Он добавил, что на следующей неделе ожидается еще почти 400 000 таких тестов. Производство украинских ПЦР-тестов продолжается, и они также будут распределяться между учреждениями.

При этом в ОП не сообщили, кто производит в Украине ПЦР-тесты. Раньше о разработке таких тестов сообщали в Институте молекулярной биологии и генетики Украины. Ученые говорили, что готовы производить 10-20 тыс. ПЦР-тестов в неделю для выявления COVID-19, и ждут финансирования. При этом отечественные тесты значительно дешевле аналогов. Однако институт так и не получил финансирование.

Это вопрос обсуждался в среду на заседании Кабмина. Премьер-министр Денис Шмыгаль тогда заявил, что переговоры с руководством Института еще ведутся и отметил, что на его базе не получится наладить серийное производство.

"Наше общение с этим институтом достигло только утверждения, что они готовы провести исследования, но не имеют возможности для серийного производства тестов. И руководитель института это подтверждает", – сообщил тогда Шмыгаль.

При этом он отметил, что в Украине нет производственной платформы для производства таких тестов.

"Вопрос сейчас стоит следующий – если они имеют возможность их разработать, то нам необходимо найти тех, кто будет производить эти тесты серийно. Пока что в Украине такой платформы производственной нет. У них (института, – ред) возможности ограничены, и они не дали нам информации, сколько тестов могут производить hand made", – добавил премьер.

Глава МОЗ Максим Степанов в свою очередь сообщил, что украинская компания "УкрГенТех" может производить тест-системы, но, по его словам, в Институте пока не дали согласия на передачу всей необходимой информации, хотя переговоры продолжаются.

Шмыгаль уточнил, что пока не будет обращения в Кабмин и подготовленного пакета документации – финансирование Институту выделить не удастся.

Как ранее сообщал Фокус:

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что сейчас Украина может делать около 30 тыс. тестов в неделю и планирует довести это количество до 80 тыс.