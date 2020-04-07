Украина сейчас может проводить до 30 тысяч лабораторных тестов в неделю, – Ляшко

По словам Виктора Ляшко, пока в больше количестве тестов нет необходимости

Украина сейчас может проводить до 30 тысяч лабораторных тестов на коронавирус в неделю и планирует увеличить их количество до 80 тысяч в неделю.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире программы Свобода слова на канале ICTV.

"Украина готова проводить 30 тысяч тестирований в неделю, в дальнейшем есть стратегия развития тестирований, которая позволит проводить 80 тысяч тестирований в неделю", – сказал он.

Ляшко отметил, что сейчас в Украине проводится около 1 тысяч тестов в день.

"Больше нет потребности, лаборатории недогружены образцами", – сказал он.

Ляшко отметил, что в настоящее время Украина изменила алгоритм направления на тестирование и теперь на COVID-19 будут тестироваться все пациенты с пневмонией.

"Сегодня мы имеем сигнал из областей, что у всех, у кого есть подозрения с пневмонией, забираются образцы и передаются в лабораторию Центра общественного здоровья. Возможно, были проблемы с реагированием и невыездом, люди не сообщают о заболевании, не отбираются образцы", – сказал он.

Ляшко также сообщил, что Украина планирует запустить работу мобильных бригад забора материала для тестирования и мобильных пунктов тестирования.

"У нас также будут места для мобильного тестирования, куда можно приехать на автомобиле, сдать тесты и в течение 30 минут получить результат", – сказал он.

По его словам, такие пункты будут создаваться во вторую очередь тестирования, "когда первую загрузят на 30 тысяч исследований".

Напомним, за минувшие сутки в лабораториях провели 1409 образцов, за весь период - 6385. По этому показателю Украина уступает большинству европейских стран.

Как ранее сообщал Фокус:

Ляшко говорил, что на этой неделе в Украине планируют начать серийное производство тестов на коронавирус.

Ранее Украина импортировала тесты на коронавирус или получала их в виде гуманитарной помощи. В частности, 31 марта в Украину из Китая прибыл самолет, который доставил 100 тыс. тестов для полимеразной цепной реакции (ПЦР), 40 тыс. очков многоразового использования, медицинские маски и оборудование для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

1 апреля в международный аэропорт Борисполь прилетел самолет из Китая с гуманитарной помощью для борьбы с коронавирусом. В рамках помощи Украина получила наборы для выявления коронавируса, медицинские одноразовые средства защиты (костюмы, хирургические перчатки, бахилы), медицинские защитные очки, инфракрасные термометры.