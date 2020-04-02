Ранее Украина импортировала тесты

На следующей неделе в Украине планируют начать серийное производство тестов на коронавирус.

Об этом сообщил на брифинге главный санитарный врач Украины, заместитель министра охраны здоровья Виктор Ляшко.

По его словам, для запуска производства Минздрав работал с Институтом молекулярной биологии, а также с другими производителями отечественных тестов.

"Я думаю, что на следующей неделе у нас уже будет серийное производство тестов и будут поставки отечественных тестов в ПЦР-лаборатории. И мы спокойно обеспечим всех, кто в этом нуждается, лабораторными исследованиями", – подчеркнул Ляшко.

Он уточнил, что частные лаборатории "готовы предоставлять свои пункты забора биологического материала".

1 апреля в Институте молекулярной биологии и генетики Украины сообщили, что готовы производить 10-20 тысяч ПЦР-тестов для выявления COVID-19 в неделю, и ждут финансирования.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее Украина импортировала тесты на коронавирус или получала их в виде гуманитарной помощи. В частности, 31 марта в Украину из Китая прибыл самолет, который доставил 100 тыс. тестов для полимеразной цепной реакции (ПЦР), 40 тыс. очков многоразового использования, медицинские маски и оборудование для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

1 апреля в международный аэропорт Борисполь прилетел самолет из Китая с гуманитарной помощью для борьбы с коронавирусом. В рамках помощи Украина получила наборы для выявления коронавируса, медицинские одноразовые средства защиты (костюмы, хирургические перчатки, бахилы), медицинские защитные очки, инфракрасные термометры.