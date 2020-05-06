В Украине появилась механизированная бригада имени гетмана Ивана Мазепы

Президент Владимир Зеленский своим указом присвоил почетные наименования трем воинским частям Сухопутных войск ВСУ:

53-я отдельная механизированная бригада стала имени князя Владимира Мономаха;

54-я отдельная механизированная бригада – имени гетмана Ивана Мазепы;

59-я отдельная мотопехотная бригада – имени Якова Гандзюка.

Владимир Мономах (1053–1125), великий князь Киевский. Период правления Владимира Мономаха, по сути, стал последним периодом усиления Киевской Руси. Он со своими сыновьями контролировал три четверти ее территории. Прочность государственной власти держалась на мощном авторитете Мономаха.

Иван Мазепа (1639–1709), гетман Войска Запорожского. военный и политический деятель. Объединил под своей властью Левобережную и Правобережную Украину, ограничил политическую самостоятельность Запорожской Сечи. В 1708 году перешел на сторону шведского короля Карла XII и вместе с ним потерпел поражение под Полтавой.

Яков Гандзюк (1873–1918), генерал-майор русской армии, военный деятель Украинской народной республики (УНР). 25 января 1918 года был захвачен в плен, расстрелян после отказа перейти на сторону большевиков.

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