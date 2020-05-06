Эмир Катара предложил Украине гуманитарную помощь в виде медицинских средств

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани, в ходе которого шейх предложил предоставить гуманитарную помощь в виде медицинских средств. Об этом сообщил Офиса президента.

Главы государств обсудили ситуацию с распространением пандемии COVID-19 в Украине и Катаре и согласились координировать усилия с целью совместного противодействия распространению вируса. Эмир Катара предложил предоставить Украине гуманитарную помощь в виде медицинских средств, необходимых для предотвращения распространения COVID-19.

Читайте также: Зеленский назначил еще четырех послов Украины

Также поднимался вопрос торгово-экономического сотрудничества. Зеленский положительно оценил перспективы в этом направлении, и выразил заинтересованность в усилении инвестиционного сотрудничества между Украиной и Катаром. В частности, речь шла о продовольственной и энергетической безопасности, а также реализацию взаимовыгодных проектов в инфраструктурной и портовой сферах.

"Критически важным для Украины является развитие инфраструктуры – прежде всего современных больниц и качественных дорог. У нас для этого разработана большая программа. Стоимость приоритетных проектов составляет более 16 млрд долларов. Готовы рассмотреть взаимовыгодные условия привлечения катарских инвестиций. Как президент готов гарантировать их надежную защиту", – отметил Зеленский.

Как ранее сообщал Фокус: