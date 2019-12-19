Зеленский назначил еще четырех послов Украины
2019-12-19 14:03:31
Ранее президент, спустя почти полгода, назначил посла Украины в США
Президент Украины Владимир Зеленский назначил послов Украины в Иордании, Молдове, Катаре и Китае.
Указы №912, 913, 914 и 915 опубликованы на сайте главы государства.
Так, Мирослава Щербатюк стала послом Украины в Иордании. Андрей Кузьменко – послом Украины в Катаре.
Марка Шевченко назначили послом Украины в Молдове, а должность посла Украины в Китае получил Сергей Камышев.
Также сегодня Зеленский снял Владимира Ельченко с поста постпреда при ООН и назначил его послом Украины в США. Прежняя должность Ельченко досталась Сергею Кислице.
Предыдущим послом Украины в США был Валерий Чалый. Он, как и 10 других послов Украины, лишился должности 19 июля. Таким образом, должность посла в Америке была вакантной целых пять месяцев.
Как ранее сообщал Фокус:
- Глава МИД Вадим Пристайко заявил, что основной причиной замены послов послужил тот факт, что большинство из них занимают эти должности дольше положенного термина.
- Предыдущий посол Украины в США Чалый прокомментировал свое увольнение: "Четыре года – достаточный срок, чтобы послужить народу Украины и продемонстрировать достойный результат на важном внешнеполитическом направлении".