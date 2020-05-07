Двое полицейских и сотрудник СБУ похищали людей ради выкупа в Киеве, – прокуратура
Вчера, 6 мая, в Киеве правоохранители задержали участников группировки, которая похищала людей и требовала за них выкуп. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
В целом в группировке было пять человек, среди них – двое сотрудников Нацполиции и один сотрудник СБУ.
Сначала двое злоумышленников находили жертв, а затем передавали информацию о них другим участникам группы. Те же, пользуясь своими профессиональными навыками и возможностями, отслеживали жертв, изучали их способ жизни и похищали их.
Непосредственно после похищения злоумышленники представлялись полицейскими и требовали у жертв отдать все их деньги. Предварительно, злоумышленники завладели таким образом средствами в сумме $175 тыс.
Во время обысков по месту жительства членов банды, полиция изъяла деньги, мобильные телефоны, номерные знаки (использовались во время слежки за жертвами), оружие и патроны, черновые записи, средства обездвижения и наркотики.
Злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.
Как ранее сообщал Фокус:
- По словам главы МВД Арсена Авакова, в Украине действуют от 80 до 100 "воров в законе", на которых базируется целый ряд преступных сообществ.
- В Украине силовики разоблачили межрегиональную банду под контролем "воров в законе". За преступной группой следили почти год.