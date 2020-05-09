С "Бессмертным полком", но без масок. В Одессе празднуют 9 мая с нарушением карантина

В Одессе большое количество людей пришло почтить память жертв Второй мировой войны, при этом многие нарушают правила карантина. Об этом пишет Думская.

Местные жители несут цветы к памятнику Неизвестному матросу на Аллее славы, на площадь 10 Апреля (там находится стела "Крылья Победы" в честь освобождения города) и на территорию мемориала "411-я батарея". При этом многие не носит маски и не придерживаются социальной дистанции. Также многие одеты в советскую форму.

Также, как пишет Пушкинская, на Аллее славы прошла акция "Бессмертный полк", которую встретили представители "Правого сектора" с портретами лидеров ОУН и УПА в руках. Однако словесная перепалка не переросла в серьезный конфлиткт.

За порядком следят около тысячи правоохранители. Через громкоговорители транслируют предупреждение о необходимости соблюдать правила карантина, но собравшиеся его игнорируют. Накануне в полиции сообщали, что будут пускать к возложению цветов только небольшими группками, но по фактически это требование не соблюдается. Полиция пускает всех, но нужно пройти через металлоискатель.

На Аллее славы полицейские задержали одного мужчину 1984 года рождения, который вел себя агрессивно) и составили на него админпротоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) и 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) КоАП. Также админпротокол о мелком хулиганстве составили на 50-летнего одессита и на 29-летнего мужчину за ношение георгиевской ленточки.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Владимир Зеленский рано утром 9 мая в День победы над нацизмом возложил цветы у Вечного огня в киевском парке Славы, а после отправился в Ужгород, где также посетил мемориальный комплекс.

8 мая, в День памяти и примирения, президент Владимир Зеленский возложил цветы к Вечному огню в мемориальном комплексе "Украина - освободителям" в пгт Меловое на границе с РФ (рядом находитс с. Пивневка, с которого в 1942 году начлось изгнание нацистов с территории Украины).