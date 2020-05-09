День победы в Германии: как немцы отмечают падение Третьего рейха

В 2020 году мир отмечает 75-летие капитуляции Третьего рейха во Второй мировой войне. По своему этот день отмечают и в современной Германии. Как немцы отказались от нацистского прошлого, рассказывает Фокус

7 мая 1945 года представители верховного командования вермахта и антигитлеровской коалиции подписали Акт о безоговорочной капитуляции нацистской Германии. Он вступил в силу 8 мая в 23:01 по центральноевропейскому времени (9 мая в 01:01 — по московскому). Однако по требованию Сталина в ночь с 8 на 9 мая в пригороде Берлина Карлсхорсте состоялось вторичное подписание (в 00:43 по московскому времени). Так в мире и СССР появилось две разных даты празднования Дня победы.

Денацификация

После капитуляции Германии страны-победители (СССР, США, Великобритания и Франция) поделили уже бывший Третий Рейх на четыре оккупационные зоны, в которых сразу начала проводиться политика четырех "Д": денацификации, демилитаризации, декартелизации и демократизации. Созданный для этой цели Союзный контрольный совет в 1945-1946 годах выдал ряд директив, направленных на удаление из сферы госуправления и общественной жизни пособников нацистского режима. В итоге в течение первого послевоенного года были отстранены от должностей или подверглись другим ограничениям более миллиона немцев.

В 1946 году контроль над процессом денацификации в западный оккупационных зонах начали постепенно передавать под контроль местных администраций. 5 марта 1946 года на территории американской зоны был издан закон "Об освобождении от национал-социализма и милитаризма" (закон № 104). По новым правилам, каждый немец, достигший 18-летнего возраста, должен был заполнить подробную биографическую анкету и пройти через процедуру проверки. Судебные трибуналы принимали решения о причислении зарегистрировавшихся к одной из пяти категорий: 1) главные виновные; 2) виновные (активисты, милитаристы, извлекатели выгоды); 3) незначительно виновные; 4) попутчики и 5) невиновные. Для каждой из категорий были предусмотрены различные наказания: от тюремных сроков до запрета занимать определенные должности.

Американские военные показывают жителям города Веймер тела жертв концентрационного лагеря Бухенвальд

Однако вскоре обнаружилось, что немецкие денацификационные органы выносили более мягкие приговоры и причисляли подозреваемых к более низким категориям виновности. На этом фоне уже в 1946 году было объявлено две первые две амнистии в американской зоне, а всего к июню 1948 года были амнистированы около 2,4 млн немцев. Перед трибуналами предстали около 950 тысяч человек. Из них главными виновными были признаны лишь 1635 человек, виновными — 21 965, незначительно виновными — 106 200, попутчиками — 483 598, остальные же, приблизительно 333 тысячи, были либо признаны невиновными, либо производство по их делам по разным причинам было прекращено. К различным срокам заключения были приговорены лишь 9600 человек, большинство отделались штрафами. Похожей была ситуация и в других западных оккупационных зонах.

Параллельно с очищением от нацистских кадров военные администрации проводили превентивные аресты и интернирование руководства ячеек НСДАП, офицерского состава СС, СА, Гестапо, Генерального штаба и других высших функционеров Третьего Рейха. По разным оценкам, в западных зонах оккупации были таким образом арестованы от 200 до 250 тысяч человек. Часть из них предстала перед военными трибуналами, самым известным из которых стал Нюрнбергский. Правда, многим осужденным со временем строгие судебные приговоры заменили на более мягкие, а затем и вовсе амнистировали.

Нюрнбергский трибунал (ноябрь 1945 — октябрь 1946) приговорил к смертной казни 12 нацистских преступников (Мартина Бормана — заочно)

В советской зоне интернированию были подвергнуты 150 тысяч человек, из которых 17 тысяч были осуждены советскими военными трибуналами. Находясь в заключении, 44 тысячи интернированных погибли от ужасных условий содержания и болезней, а около 25 тысяч были депортированы в СССР и Польшу на принудительные работы.

Однако уже в 1948 году политика денацификации на фоне начинавшейся холодной войны стала сворачиваться. Военные администрации в западных оккупационных зонах стали постепенно отходить от дел и передавать полномочия местным администрациям. В 1949 году на территории американской, британской и французской зон была провозглашена ФРГ.

1 апреля 1951 года был принят федеральный закон об отмене закона 104 о денацификации для трех нижних степеней вовлечения в национал-социализм. Вовлеченные в национал-социализм при этом могли подать ходатайство о пересмотре их дела и переводе на более низкую ступень вовлеченности. С этим решением процесс денацификации фактически завершился. В итоге в конце 1950-х годов значительна часть чиновников ФРГ в прошлом либо состояла в НСДАП или сотрудничала с гитлеровским режимом. В то же время на официальном уровне сохранилась политика полного неприятия нацизма, признания его преступлений и вины Германии в развязывании Второй мировой войны.

День освобождения

В современной Германии окончание войны 8 мая отмечается в качестве Дня освобождения от нацизма. Но история этой памятной даты тут неоднозначная. В ФРГ длительное время 8 мая не отмечалось на официальном уровне, а больше внимания в этот день уделялось годовщине подписания Парижских договоров 8 мая 1955 года, которые окончательно отменили режим оккупации в Германии. Только в 1970 году канцлер социал-демократ Вилли Брандт стал первым главой послевоенного правительства, выпустившим заявление по поводу 8 мая. Однако тогда оппозиция в виде ХДС/ХСС заявила, что "поражение не празднуется" и "стыд и вина не заслуживают никакой оценки".

Постепенно в немецком обществе происходила переоценка этой даты. Уже по случаю 20-й годовщины "Дня капитуляции Германии" канцлер ФРГ Людвиг Эрхард зачитал заявление по радио и телевидению, в котором он подчеркнул, что "военному краху" предшествовал "умственный и моральный упадок". Но общее признание дата получило в 40-ю годовщину 8 мая 1985 года. Тогда немецкий Бундестаг организовал мемориальную службу на наивысшем уровне, во время которой президент Рихард фон Вайцзеккер (сын бригадефюрера СС и сам солдат вермахта во время войны) назвал 8 мая "Днем освобождения от нацизма".

В ГДР, которая находилась в советской зоне влияния, отношение к 8 мая было совершенно другим. На протяжении 1950-1966 годов и в 1985 году этот день даже был выходным.

После объединения Германии 8 мая продолжает позиционироваться как День освобождения от нацизма и переходу к демократии, хоть в отличие от других памятных дат заметно не отмечается. В 2020 году 8 мая впервые за долгие годы по случаю 75-летия годовщины капитуляции Третьего рейха отмечалось на государственном уровне, а в Берлине даже было объявлено выходным днем. Правда, многие запланированные по этому поводу мероприятия были отменены из-за пандемии коронавируса.

Ангела Меркель и Франк-Вальтер Штайнмайер во время церемонии возложения цветов у мемориала Neue Wache

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер по случаю 8 мая поблагодарил страны-участницы антигитлеровской коалиции за освобождение Германии от нацизма во время церемонии возложения венков у мемориала памяти жертв войны и тирании Neue Wache.

"8 мая 1945 года был Днем освобождения Сегодня мы должны избавиться от соблазна нового национализма, от притягательной силы авторитаризма, от недоверия, попыток отгородиться от других и враждебности между странами, от ненависти и травли, от ксенофобии и пренебрежения к демократии. Потому что все это — старые злые духи в новом лице", — заявил Штайнмайер.

А глава МИД ФРГ Хайко Маас накануне заявил, что за развязывание Второй мировой войны ответственность лежит только на Германии.

"Предпринимавшиеся в последние месяцы попытки бесчестным образом переписать историю требуют от нас прояснения, в котором перед лицом прочных исторических фактов, в сущности, нет необходимости: Германия единолично развязала Вторую мировую войну нападением на Польшу. И только Германия несет ответственность за преступление против человечности Холокост. Кто сеет здесь сомнение и навязывает другим народам роль преступника, тот чинит несправедливость. Тот раскалывает Европу", — заявил он.

Мероприятия на 8 мая в Берлине стали предметом политических дебатов. Так, пережившая Холокост 95-летняя Эстер Беджарано написала открытое письмо канцлеру Ангеле Меркель и президенту Штайнмайеру, призывая сделать 8 марта общенациональным государственным праздником. Соответствующую петицию уже подписали более 100 тыс. человек. Сторонники такой идеи считают, что это может помочь немцам понять, что 8 мая 1945 года было "днем освобождения и разрушения национал-социалистического режима".

Инициативу также поддержали часть политиков. В частности, Катрин Гёринг-Эккардт из партии "Зеленых" и Катя Киппинг, сопредседатель партии "Левые", поддержали предложение Беджарано.

Но у них есть и противники. Ультраправая политическая партия "Альтернатива для Германии", которая является крупнейшей оппозиционной силой в Бундестаге, выступила категорически против. Один из основателей партии Александр Голанд считает 8 мая "неоднозначной" датой, так как для некоторых она значила освобождение, но также представляет собой "абсолютное поражение" Германии и "потерю значительных частей страны".