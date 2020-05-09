Вместо манго – яблоки: хозяин зоопарка под Киевом рассказал, как выживают животные на карантине

В зоопарке "Парк ХІІ месяцев" в селе Демидов, в сорока километрах от Киева, животным пришлось существенно изменить рацион из-за карантина. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что сейчас зверинец не приносит дохода. Звери не голодают, но и не получают того, к чему привыкли.

Владелец зоопарка Михаил Пинчук рассказал изданию: "Наш единственный источник дохода – касса на входе в зоопарк. Нас закрыли на карантин, как и всех других. Мы не можем никого пустить, а животных надо содержать точно так же, как и раньше. Вот это – самое тяжелое".

По его словам, животные, рожденные в неволе, но привыкшие к постоянному присутствию людей, сейчас очень одиноки. Некоторые орангутаны даже плачут в своих вольерах.

"Даже копытные животные бросаются ко мне, когда я иду мимо их вольеров. Они протягивают шеи через отверстия в заборе, чтобы увидеть, кто идет, и просят подойти ближе и дать им немного еды", – говорит Пинчук.

Пинчук утверждает, что в зоопарке почти закончились деньги, и он едва покрывает счета за коммунальные услуги.

Также пришлось скорректировать рацион животных. Десятки крупных хищников из семейства кошачьих кормят курицей, а не более дорогой свининой или говядиной, а яблоки заменили манго и ананасы для обезьян.

Пинчук призвал людей пожертвовать на поддержку зоопарка, в котором живут 400 животных, включая тюленя, бегемота и жирафов, а на содержание зверинца в месяц необходимо около 500 тысяч гривен в месяц только на еду.

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