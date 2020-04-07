Помогло уединение. Панды в зоопарке создали пару, как только его закрыли на карантин

10 лет все усилия смотрителей свести их вместе заканчивались ничем

Карантин из-за пандемии коронавируса пошел на пользу гигантским пандам из зоопарка Гонконга. Парк был закрыт с конца января, медведям перестали досаждать посетители и они, наконец, обратили внимание друг на друга. Об этом пишет CNN.

Самец панды по имени Ле Ле и самка Ин Ин были соседями больше десяти лет, но пару им создать никак не удавалось. В зоопарке признаются, что уже отчаялись.

Но, как только зоопарк закрыли и толпы туристов перестали наблюдать за вольером панд, они начали проявлять знаки внимания друг к другу, оставлять метки, вместе резвиться в бассейне и часто сидеть рядом.

Персонал зоопарка считает, что все эти ухаживания могли увенчаться успехом и Ин Ин может быть беременна. Однако выяснится это только в конце июня.

Сейчас в естественной среде обитания осталось всего 1800 гигантских панд, они являются исчезающим видом и очень неохотно размножаются в неволе. До 2000 года это вообще не происходило. Рожает самка раз в два года и если медвежат двое, то она заботится только о первом.

Живут панды в провинции Сычуань и горах Циньлин в провинции Шэнси. За убийство панды в КНР предусмотрена смертная казнь.

Как ранее писал Фокус:

В китайском Национальном природном заповеднике Вулонг на высоте 2000 метров камера-ловушка засняла большую панду с полностью белой шерстью и красными глазами. "Судя по фотографиям, эта панда - альбинос, ей около 1-2 лет. Она выглядит сильной и здоровой - похоже, генетическая мутация совсем ей не мешает", - говорит Ли Шэн, исследователь медведей из Пекинского университета.