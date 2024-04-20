"Пережил травму": люди полезли на дерево за медвежатами, чтобы сделать с ними фото

Одна из женщин делала селфи с медвежонком, затем уронила его и погналась за малышом, который пытался просто скрыться от назойливых людей. Многие пользователи в соцсетях осудили такое поведение.

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Примерно шесть человек в Северной Каролине (США) полезли на дерево за детенышами черного медведя, чтобы снять их и перенести их через забор. Все это было сделано ради фото, кадры с неподобающим поведением были сняты на камеру и показаны в сети. Об этом пишет BBC News.

Одна из женщин делала селфи с детенышем животного, по затем уронила его и начала гнаться за ним, пока тот пытался просто скрыться от назойливых людей. Для вмешательства была вызвана полиция. На место инцидента был вызван член комиссии по дикой природе штата.

Эшли Хоббс, биолог из Комиссии по ресурсам дикой природы Северной Каролины, сказала, что к моменту ее приезда на месте оставался только один детеныш животного. Она описала его как очень мокрого и холодного. По ее словам, медвежонок оказался невредим и его передали в реабилитационный центр.

"Мы думаем, что он, вероятно, пережил сильную травму", — сказала г-жа Хоббс в интервью местным новостям.

Биолог заявила, что разлучать детеныша с матерью очень рискованно Фото: USA Today

По данным Североамериканского центра медведей, деревья являются "няньками" для матерей черных медведей — местами, где они могут держать своих детенышей в безопасности, пока те добывают пищу. Детеныши спят в кронах деревьев и взбираются по стволам, чтобы спрятаться в случае опасности.

Мисс Хоббс сказала, что разлучать детеныша с матерью, особенно сорванного с дерева, очень рискованно.

На кадрах с места происшествия видно, как два или три человека дергают за ветку дерева, чтобы снять детеныша животного, в то время как еще один сидит дальше. Голоса за кадром, записывавших видео отдельно от группы, выражают беспокойство и шок. Женщина, которая успешно сняла одного из медвежат с дерева, держит его и позирует для фото, пока медвежонок извивается в ее руках. Затем она бросила его.

"Боже мой, она держит медвежонка. Это безумие", "Она только что его уронила? Боже мой, он бежит, бедный малыш", "Положите его на место, он испугался" — говорили другие голоса за кадром.

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