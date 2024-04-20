"Пережив травму": люди полізли на дерево за ведмежатами, щоб зробити з ними фото

Одна з жінок робила селфі з ведмежам, потім упустила його і погналася за малюком, який намагався просто сховатися від настирливих людей. Багато користувачів у соцмережах засудили таку поведінку.

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Приблизно шестеро людей у Північній Кароліні (США) полізли на дерево за дитинчатами чорного ведмедя, щоб зняти їх і перенести через паркан. Усе це було зроблено заради фото, кадри з неналежною поведінкою були зняті на камеру і показані в мережі. Про це пише BBC News.

Одна з жінок робила селфі з дитинчам тварини, а потім впустила його і почала гнатися за ним, поки той намагався просто сховатися від настирливих людей. Для втручання було викликано поліцію. На місце інциденту було викликано члена комісії з дикої природи штату.

Ешлі Гоббс, біолог із Комісії з ресурсів дикої природи Північної Кароліни, сказала, що на момент її приїзду на місці залишалося тільки одне дитинча тварини. Вона описала його як дуже мокрого і холодного. За її словами, ведмежа виявилося неушкодженим і його передали в реабілітаційний центр.

"Ми думаємо, що він, ймовірно, пережив сильну травму", — сказала пані Гоббс в інтерв'ю місцевим новинам.

Біолог заявила, що розлучати дитинча з матір'ю дуже ризиковано Фото: riot

За даними Північноамериканського центру ведмедів, дерева є "няньками" для матерів чорних ведмедів — місцями, де вони можуть тримати своїх дитинчат у безпеці, поки ті добувають їжу. Дитинчата сплять у кронах дерев і підіймаються по стовбурах, щоб сховатися в разі небезпеки.

Міс Гоббс сказала, що розлучати дитинча з матір'ю, особливо зірваного з дерева, дуже ризиковано.

На кадрах з місця події видно, як двоє або троє людей смикають за гілку дерева, щоб зняти дитинча тварини, в той час як ще один сидить далі. Голоси за кадром, які записували відео окремо від групи, висловлюють занепокоєння і шок. Жінка, яка успішно зняла одного з ведмежат з дерева, тримає його і позує для фото, поки ведмежа звивається в її руках. Потім вона кинула його.

"Боже мій, вона тримає ведмедика. Це безумство", "Вона щойно його впустила? Боже мій, він біжить, бідний малюк", "Покладіть його на місце, він злякався", — говорили інші голоси за кадром.

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