Чоловік купив живу акулу і випустив її в океан, щоб вона "зустрілася з батьками"

За словами Віктора Селмона, він врятував рибу, яка проводила жахливі дні в ресторані. Чоловік випустив її в Сіамську затоку в надії, що вона "зустрінеться зі своїми мамою і татом".

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У Таїланді 23-річний інструктор з підводного плавання, Віктор Селмон купив живу акулу в ресторані та випустив її в океан, щоб вона "зустрілася з батьками". Про це пише The Independent.

Чоловік купив акулу за 15 фунтів стерлінгів (738 гривень), щоб її не з'їли, і випустив назад в океан.

Віктор Салмон помітив, що в ресторані неподалік від його будинку в Паттайї (Таїланд) продають суп з акулячих плавців, і був обурений, коли побачив, у яких умовах утримують тварин.

23-річний хлопець повернувся туди 1 квітня. Він поцікавився, чи можна купити одну особину, але не для того, щоб з'їсти. Незабаром інструктор із підводного плавання вийшов із тайського ресторану з маленькою твариною, заплативши всього 15 фунтів стерлінгів (738 гривень).

Чоловік врятував рибу, яка проводила жахливі дні в ресторані Фото: The Independent

За словами екстремала, він врятував рибу, яка проводила жахливі дні в ресторані, перш ніж опинитися на чиємусь столі. Лише через 30 хвилин містер Селмон випустив бамбукову акулу в Сіамську затоку, щоб вона "зустрілася зі своїми мамою і татом".

Раніше Фокус повідомляв, що жінка забрала додому кота розміром з її 10-річну дочку. Крістін Сегуїн часто показує життя кота на прізвисько Аксель у соціальних мережах. У них вона демонструє, як він насилу ходить по дому, катається в очікуванні погладжування живота і скидає вагу завдяки спеціальній дієті.

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