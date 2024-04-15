Мужчина купил живую акулу и выпустил ее в океан, чтобы она "встретилась с родителями"

По словам Виктора Сэлмона, он спас рыбу, которая проводила ужасные дни в ресторане. Мужчина выпустил ее в Сиамский залив в надежде, что она "встретиться со своими мамой и папой".

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В Таиланде 23-летний инструктор по подводному плаванию, Виктор Сэлмон купил живую акулу в ресторане и выпустил ее в океан, чтобы она "встретилась с родителями". Об этом пишет The Independent.

Мужчина купил акулу за 15 фунтов стерлингов (738 гривен), чтобы ее не съели, и выпустил обратно в океан.

Виктор Салмон заметил, что в ресторане неподалеку от его дома в Паттайе (Таиланд) продают суп из акульих плавников, и был возмущен, когда увидел, в каких условиях содержат животных.

23-летний парень вернулся туда 1 апреля. Он поинтересовался можно ли купить одну особь, но не для того, чтобы съесть. Вскоре инструктор по подводному плаванию вышел из тайского ресторана с маленьким животным, заплатив всего 15 фунтов стерлингов (738 гривен).

Мужчина спас рыбу, которая проводила ужасные дни в ресторане Фото: The Independent

По словам экстремала, он спас рыбу, которая проводила ужасные дни в ресторане, прежде чем оказаться на чьем-то столе. Всего через 30 минут мистер Сэлмон выпустил бамбуковую акулу в Сиамский залив, чтобы она "встретилась со своими мамой и папой".

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