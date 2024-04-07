Притаилась в туалете: мужчина едва выжил после укуса зараженной крысы

Пенсионер был срочно доставлен в больницу после того, как грызун укусил его за два пальца. Мужчина пытался выловить его из туалета.

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76-летний житель Канады, который не захотел называть свое имя, едва избежал смерти после того, как его укусила зараженная крыса, затаившаяся в его унитазе. Об этом пишет Metro.

Неназванный мужчина из Монреаля был срочно доставлен в больницу после того, как грызун укусил его за два пальца, пока он пытался выловить его из туалета. Врачи сделали ему прививку от столбняка и отправили домой. Однако через 18 дней мужчина снова попал в больницу, так как в течение нескольких суток у него наблюдалась сильная лихорадка, головные боли и боли в животе. Раны на пальцах почти зажили, но у пенсионера было низкое давление и учащенное сердцебиение.

Первые анализы крови показали, что у пациента повреждены почки, а в крови низкое количество тромбоцитов, фрагментов клеток, которые образуют сгустки для предотвращения или остановки кровотечения.

Мужчина был помещен в отделение интенсивной терапии, где у него обнаружили мультиорганную дисфункцию и сепсис. Это опасное явление, при котором инфекция заставляет иммунную систему работать в усиленном режиме. После взятия образцов крови и мочи выяснилось, что он заразился инфекционным заболеванием лептоспирозом, которое, как предполагается, передалось от укуса крысы.

Мужчине назначили антибиотики, а также другие методы лечения, чтобы устранить повреждение почек и низкий уровень тромбоцитов. Через несколько дней симптомы улучшились, и его выписали из отделения интенсивной терапии.

Иллюстративное фото Фото: The Telegraph

Издание отмечает, что обычно люди заражаются лептоспирозом после контакта с инфицированными животными или с зараженной водой. Переносчиками заболевания обычно являются сельскохозяйственные животные, такие как крупный рогатый скот, свиньи или лошади, но его также могут распространять собаки, еноты, а в данном случае — крысы.

Болезнь обычно передается через бактерии, попавшие в глаза, нос или рот, но она также может попасть в организм через поврежденную кожу. Питье загрязненной воды также может привести к заражению.

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