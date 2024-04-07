Причаївся в туалеті: чоловік ледь вижив після укусу зараженого щура

Пенсіонера терміново доправили до лікарні після того, як гризун вкусив його за два пальці. Чоловік намагався виловити його з туалету.

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76-річний житель Канади, який не захотів називати своє ім'я, ледь уникнув смерті після того, як його вкусив заражений пацюк, що зачаївся в його унітазі. Про це пише Metro.

Неназваного чоловіка з Монреаля терміново доправили в лікарню після того, як гризун вкусив його за два пальці, поки він намагався виловити його з туалету. Лікарі зробили йому щеплення від правця і відправили додому. Однак через 18 днів чоловік знову потрапив до лікарні, оскільки протягом кількох діб у нього спостерігалася сильна лихоманка, головні болі та болі в животі. Рани на пальцях майже загоїлися, але в пенсіонера був низький тиск і прискорене серцебиття.

Перші аналізи крові показали, що в пацієнта пошкоджені нирки, а в крові низька кількість тромбоцитів, фрагментів клітин, які утворюють згустки для запобігання або зупинки кровотечі.

Чоловіка помістили у відділення інтенсивної терапії, де в нього виявили мультиорганну дисфункцію та сепсис. Це небезпечне явище, за якого інфекція змушує імунну систему працювати в посиленому режимі. Після взяття зразків крові та сечі з'ясувалося, що він заразився інфекційним захворюванням лептоспірозом, яке, як припускають, передалося від укусу щура.

Чоловікові призначили антибіотики, а також інші методи лікування, щоб усунути пошкодження нирок і низький рівень тромбоцитів. Через кілька днів симптоми покращилися, і його виписали з відділення інтенсивної терапії.

Ілюстративне фото Фото: The Telegraph

Видання зазначає, що зазвичай люди заражаються лептоспірозом після контакту з інфікованими тваринами або із зараженою водою. Переносниками захворювання зазвичай є сільськогосподарські тварини, як-от велика рогата худоба, свині або коні, але його також можуть поширювати собаки, єноти, а в даному випадку — щури.

Хвороба зазвичай передається через бактерії, що потрапили в очі, ніс або рот, але вона також може потрапити в організм через пошкоджену шкіру. Пиття забрудненої води також може призвести до зараження.

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