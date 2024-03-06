Одна на всем белом света. Уникальная панда помогла разгадать феномен редких коричневых панд

Исследователи считают, что им наконец-то удалось разгадать тайну того, как возникает этот чрезвычайно редкий окрас.

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Во всем мире существует лишь 7 коричнево-белых гигантских пар, по крайней мере тех, о которых известно науке. Однако гигантская панда по имени Цезарь, которая и помогла ученым сделать открытие, является уникальной в своем роде — Цезарь единственный представитель коричнево-белых панд, живущих в неволе, пишет IFLScience.

В своей новой работе ученые сосредоточились на том, чтобы наконец-то выяснить тайну столь удивительного окраса. Команда намеревалась определить, могут ли какие-либо различия в ДНК коричневых панд объяснить их необычный цвет меха. В результате ученые секвенировали геномы 35 гигантских панд, в их число входили две коричневые панды, одним из был Цезарь, и две семейные тройки, к которым они принадлежали, а также обычные черно-белые панды.

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Далее ученые сравнили полученные последовательности и смогли определить ген, отвечающий за этот окрас шерсти — Bace2. Этот ген кодирует фермент, который участвует в расщеплении белка-предшественника амилоида, молекулы, возможно, наиболее известной благодаря своей роли в болезни Альцгеймера.

Команда обнаружила, что у коричневых панд было две идентичные копии определенного варианта гена Bace2, в которых отсутствовало 25 пар строительных блоков ДНК. Это позволило предположить, что именно здесь скрывается разгадка необычного окраса шерсти редких панд.

Далее ученые подтвердили свою теорию и секвенировали ДНК еще 192 черно-белых панд — результаты показывают, что ни у одной из них не было двух копий одной и той же вариации гена Bace2. После ученые также создали мышей с этой мутацией и обнаружили, что все они имели светлый мех.

По словам команды, их результаты свидетельствуют, что эта мутация уменьшила количество и размер меланосом волос у мышей и, как полагают ученые, у панд, что и привело к редкой пигментации. Отметим, что меланосомы — специализированные структуры внутри клеток, которые отвечают за производство и хранение меланина, необходимого для определения цвета кожи, волос и меха.

Таким образом ученые пришли к выводу, что ген Bace2 способен влиять на меланосомы пан, в результате чего их мех приобретает коричнево-белый оттенок вместо черно-белого.

Ранее Фокус писал о том, что редкие животные, рожденные без знакового окраса: панда-альбинос и косатка "Белая смерть".