Скончался главный врач Ивано-Франковской станции скорой помощи, у которого обнаружили коронавирус

10 мая скончался главный врач Ивано-Франковской станции скорой медицинской помощи Игорь Ковалюк.

Об этом в Facebook сообщил городской голова Руслан Марцинкив.

"К смерти невозможно подготовиться. Каждый человек сталкивается с потерей близких, родных людей, поэтому многим знакома боль утраты. Сегодня скончался главный врач Ивано-Франковской станции скорой медицинской помощи Игорь Ковалюк", – написал он.

Игорь Ковалюк умер на 58-м году жизни. Шесть дней назад он был госпитализирован, у него подтвердили коронавирус.

Руководитель профсоюза станции скорой помощи Богдан Венник отметил, что он навсегда останется в памяти коллектива.

"Работники станции скорой медицинской помощи всегда будут помнить Игоря Михайловича как неутомимого руководителя, педагога, коллегу и замечательного человека", – написал он в Facebook.

Причину смерти врача пока не называют. В то же время 4 мая городской голова сообщил, что после госпитализации его состояние оценивали как тяжелое.

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