Онлайн навсегда. Почему карантин радикально изменит среднее образование

К карантину, начавшемуся 12 марта, украинские школы не были готовы. До него, по данным Министерства образования и науки, лишь 0,9% наших учебных заведений предоставляли услуги дистанционного образования и выкладывали учебные материалы на своих сайтах. С началом карантина школы в авральном режиме перешли на удаленный формат обучения – в некоторых случаях он ограничился тем, что учителя высылали номера параграфов и задач детям для самостоятельного изучения.

Но проблемы с дистанционкой есть не только в Украине, они имеют глобальный масштаб. К такому выводу пришли Фернандо Реймерз из Гарвардской высшей школы образования и Андреас Шляйхер из Организации экономического развития и сотрудничества, которые подготовили доклад «Ответ образования на пандемию COVID-19 2020 года». При подготовке доклада эксперты провели опрос в 98 странах с 18 по 27 марта. На вопрос, что сделало правительство страны или руководство школы для обеспечения академического обучения, большинство респондентов ответили: ничего. Более того, переход на дистанционный формат сделал еще разительнее неравенство в доступе к образованию. В Мексике 40% учеников не имеют гаджетов, а в Японии, Марокко и Люксембурге менее 30% школ используют онлайн-платформы для учебы.

За прошедшие полтора месяца учителя в той или иной степени освоили образовательные онлайн-инструменты и наработали определенный опыт. Теперь вопрос заключается не только в успешном их применении до конца карантина, но и в том, как нынешняя ситуация повлияет на дальнейшее развитие среднего образования.

Забудут ли учителя и их ученики уроки в «Зуме», как страшный сон, или примут их на вооружение в следующем учебном году и далее. Этому вопросу много внимания уделили на Антикризисном национальном онлайн-EdCamp 2020, прошедшем 13–17 апреля. Это мероприятие собрало учителей, экспертов и чиновников в области образования, а также впервые и родителей, которые сейчас принимают деятельное участие в обучении своих детей. В предыдущие годы конференция проводилась в Харькове для учительского сообщества всей страны, но с учетом нынешней ситуации ее переместили в онлайн. Формат вебинаров оказался плодотворным: если раньше из-за ограниченных помещения и финансов организаторы могли пригласить до 1,5 тыс. человек, то онлайн уже в первый день собралось более 10 тыс. человек. Участники конференции сошлись во мнении, что карантин не пройдет даром и станет толчком для радикального улучшения среднего образования в Украине.

Первый урок. Не так, как в школе

Первое, что заметили учителя, дети и их родители, учиться на карантине сложнее. Уроки и домашние задания занимают больше времени, чем в школе, ученики не хотят или не могут учиться сами, и родителям приходится разрываться между работой и активностями детей. 8–13 апреля служба образовательного омбудсмена Сергея Горбачева провела опрос родителей об обучении во время карантина и собрала 8056 ответов со всей Украины, кроме оккупированных территорий. Выяснилось, что 85,1% школьников продолжили учиться удаленно, совсем не учится только 1% учеников. В 40,2% случаев уроки ежедневно проводят на различных онлайн-платформах, 63,9% получают оценки за домашнюю работу. В среднем ученики тратят на учебу дома четыре-пять часов, вдобавок родители занимаются с детьми по два-три часа ежедневно. Среди главных проблем учебы на карантине, которые отмечают родители, – хаотичное расписание, использование слишком многих платформ, большая нагрузка на детей и устаревшее компьютерное обеспечение в семьях и у учителей. Согласно опросу, лишь у 66,5% семей достаточно техники, чтобы ребенок учился дома.

Учеба на карантине сложная и долгая, в частности, потому, что учителя пытаются перенести стандартное школьное расписание на удаленку и проводят по четыре-пять уроков каждый день для классов в 30 человек. В итоге дети переговариваются между собой и не слушают, а учитель нагружен сильнее, чем в школе: тратит по два-три часа, чтобы подготовиться к урокам, затем до ночи проверяет домашние задания.

Некоторые участники конференции рассказали, что время отнимает и бюрократия: им приходится писать планы уроков для местных отделов образования. Любомира Мандзий, временно исполняющая обязанности министра образования, отметила, что следовать офлайновому расписанию необязательно: министерство рекомендует учителям создавать гибкий график, пользоваться удобными для них онлайн-платформами и практиковать на карантине автономию учителя и школы, прописанную в законе об образовании.

Много вопросов связано с оцениванием, поскольку сейчас у учителей нет возможности вызвать ученика к доске для решения задачи, да и доступа к классным журналам у них тоже нет. Для оценок министерство рекомендует использовать электронные журналы, а если их нет, то делать себе пометки, а затем перенести их в журнал. Вопрос об оценках еще важнее ввиду грядущей годовой аттестации, формирования оценок за учебный год, которые учителя должны выставлять в мае, а оформить все документы – до 15 июня. Об этом МОН дает противоречивые рекомендации – в письме-разъяснении от 16 апреля, с одной стороны, указано, что оценки во время дистанционного обучения нужно учитывать и выставлять согласно планам, принятым в начале учебного года; с другой стороны, министерство советует не нагружать учеников, а давать меньше заданий и больше времени на их выполнение.

Второй урок. Право на ошибку

Уроки по телевизору, «Всеукраинская школа онлайн», стали известными в блогосфере из-за двух элементов. Среди учеников наибольшую популярность приобрела руханка – зарядка между уроками: видео с хештегом «руханка» имеют в TikTok, YouTube и Instagram миллионные охваты. Взрослая аудитория «Фейсбука» активно критиковала другое – ошибки и обмолвки учителей во время видеоуроков. Инициаторы уроков сделали встречное движение – «имею право на ошибку», в защиту учителей. С такими слоганами на футболках на внеочередном заседании Верховной Рады 13 апреля появились депутаты из Комитета по вопросам образования, науки и инноваций. Пока депутатов из «Слуги народа» нещадно критиковали за допущенные ошибки в законотворчестве, оказалось, что ученикам уроки по телевизору действительно полезны: согласно опросу службы образовательного омбудсмена, их просматривают 64,7% опрошенных.

Руководители комитета Сергей Бабак и Сергей Колебошин на своих EdCamp-вебинарах рассказали, что проект видеоуроков волонтерский, запускался «с колес», к тому же в условиях карантина было непросто найти педагогов-добровольцев, которые бы тратили по 10–12 часов на подготовку к уроку и его запись. Каждую неделю команда волонтеров делает более 150 уроков, уже записано более 400. Как рассказал Сергей Бабак, на данном этапе участники проекта уже работают наперед, и у них есть возможность исправлять ошибки: для этого пригласили две команды педагогов-экспертов, которые находят и исправляют ошибки во время съемок и монтажа уроков.

Кроме технических проблем у создателей видеоуроков есть и концептуальные затруднения. «Нет единого видения, из чего состоит дистанционный контент. Это должны быть не только видеоуроки, но и методическая база. А у нас нет даже определения электронного учебника, чтобы было понятно, как его делать», – говорит Сергей Колебошин. Оба депутата уверены, что проект видеоуроков нужно продолжать и после карантина. Их активно поддержали также участники конференции, часть педагогов сразу же предложила свою помощь в рецензировании уроков и исправлении ошибок и неточностей. Работы предстоит много, поскольку, чтобы дать всю школьную программу для всех классов, необходимо отснять около 4 тыс. видеоуроков.

«Наш план – запустить платформу со всеми электронными материалами для дистанционного обучения. Они будут востребованы во время сезонных карантинов или плохой погоды, когда дети не могут добраться до школы. Карантин пройдет, а образование останется», – уверен Сергей Бабак.

Третий урок. Сохранить отношения

Чаще всего любовь к тому или иному предмету начинается с любви к учителю, который его преподает. Вопрос социального взаимодействия стал еще актуальнее на карантине, когда у педагога и его учеников нет возможности видеться очно. По мнению американской учительницы Эстер Войжицки, самое главное в образовании – отношения, отношения и еще раз отношения. «Прежняя образовательная система стандартизации и послушания в классе уже не работает. Учителя могут помочь детям быть более независимыми в учебе и давать на уроках структуру знаний, но прекратить лекции. В образовании главное – отношения, без них ничего не будет», – рассказала педагог на конференции.

Эстер Войжицки – опытный педагог и мама трех успешных дочерей: Сьюзан Войжицки – исполнительный директор YouTube, Джанет – профессор педиатрии в Калифорнийском университете, а Энн занимается генетикой, основала компанию 23andme, а в 2019-м вошла в список самых влиятельных женщин мира по версии Forbes. Сама Эстер в 1984 году основала медиашколу в Пало-Альто, Калифорния, где преподает до сих пор. У старшей Войжицки есть собственная методика и принципы, которые она применяла в воспитании дочерей, а также использует в преподавании:

Доверие – нужно доверять ученикам, чтобы они хотели работать в команде. Управлять классом онлайн невозможно так же, как в школе. Остается одно – доверять им самим выполнять задания, поверить, что они сами будут учиться. Способность самостоятельно учиться очень важна и сейчас, и в будущем.

Уважение – к чувствам, тревогам и идеям. Мало просто говорить детям, что им делать, важно прислушиваться к ним и уважать их чувства и мысли. А когда ребенка уважают другие, то у него появится и уважение к себе.

Независимость – ее нужно больше. Дети могут сами искать информацию, иметь больше свободы в решении тех заданий, которые стоят перед ними.

Сотрудничество – поощряйте детей работать онлайн вместе с друзьями, одноклассниками и каждый день выходить на связь.

Доброта – пандемия дает нам чудесную возможность практиковать такие социально-эмоциональные навыки, как доброта и сочувствие, которые никогда не освоит компьютер.

Войжицки считает, что пять ее принципов могут помочь украинским учителям и родителям справиться с учебой на карантине, более того, привить детям полезные навыки.

Четвертый урок. Когда все это кончится

Забыть карантин, как страшный сон, и вернуться к обычной рутине в следующем учебном году не получится – в этом уверен Иван Примаченко, сооснователь платформы массовых открытых онлайн-курсов Prometheus. Ссылаясь на службы здравоохранения западных стран, эксперт прогнозирует, что вакцину от коронавируса смогут массово выпускать не раньше чем через год-полтора, а нас, вероятно, ждет вторая волна эпидемии осенью. Поэтому Иван Примаченко предлагает уже сейчас задуматься о том, как будут работать школы в следующем году и какие меры надо предпринять уже сейчас, чтобы адекватно подготовиться к возможным рискам. В первую очередь стоит подумать о физической безопасности учителей и детей. Ведь большинство педагогов – люди солидного возраста, в группе риска, и после ослабления карантина они могут заразиться и заболеть.

«Варианты решений – постоянные проветривания, дистанция между партами, мытье рук и масочный режим среди учеников. Ведь учителям трудно будет говорить в маске и тем более – респираторе», – подчеркивает Примаченко и отмечает, что при секвестре бюджета расходы на образование были частично урезаны, поэтому еще важнее найти и выделить деньги на закупку средств индивидуальной защиты.

Не менее важно системно подойти и к созданию онлайн-контента для возможного дистанционного обучения в следующем учебном году. Примаченко обращает внимание на то, что качественный контент требует времени и усилий на его создание, кроме того, учителей нелишне массово обучать методикам дистанционного преподавания. «На инструменты дистанционного обучения надо выделять ресурсы. Действительно полезные функции в конференциях Zoom небесплатные, они стоят $50 в месяц. Возможно, государство могло бы определиться с удобными для учителей инструментами и выделить для этого средства», – говорит Иван Примаченко. Также эксперт считает важной заботу о психическом здоровье детей и учителей: «Я призываю подумать об этом не только им самим, но и на уровне школ: провести, к примеру, индивидуальные занятия, вебинары, чтобы позаботиться об учителях».

Пятый урок. Системные решения

«Карантин – не только вызов, но и новые возможности. Мы должны учиться на нашем опыте», – призывает образовательное сообщество Любомира Мандзий. И многое зависит не только от министерства, которое обязалось модернизировать нормативную базу дистанционного образования, но и от самих школ. Поскольку ныне они имеют автономию, то многие решения принимаются на уровне директора школы, и это дает возможность как продвигать прогрессивные решения, так и молчаливо бойкотировать любые реформы. Впрочем, школам не дадут тормозить процесс родители нынешних учеников – в этом уверен юрист Роман Корсун, администратор общественного объединения «Батьки SOS», чье фейсбук-сообщество насчитывает более 25 тыс. человек. По наблюдениям Корсуна, в докарантинное время родители уделяли львиную долю внимания школьным формальностям вроде проблем со школьной формой и взносами на ремонты учебных заведений. Однако сейчас, когда родители непосредственно участвуют в обучении своих детей, они сфокусировались на главном – уровне и качестве среднего образования.

«Так, как раньше, не будет. Родителей и детей перестанет интересовать красивый фасад школы, на первый план выходит качество знаний. Требования общества к учителям будут расти, поэтому переждать в школе до пенсии не выйдет. Хотелось бы, чтобы учителя поняли, что общество меняется, и меняться нужно им самим», – рассказал на своем вебинаре Роман Корсун.

Некоторые шаги к повышению качества образования уже есть. По словам Вадима Карандия, ныне директора Украинского института развития образования, чиновники задумались о недостатках учебников. Наиболее распространенные из них – некорректные факты, много русизмов и застарелые рисунки. Поэтому институт планирует значительно улучшить экспертизу учебников и сделать конкурс проектов учебников прозрачным. Кроме того, учителей и директоров ждет новый государственный стандарт, по которому будут оценивать их деятельность. «Среди профессиональных компетентностей будут, в частности, коммуникационная, предметная и информационно-цифровая», – говорит Вадим Карандий. Будут ли эти планы и решения реализованы, покажет следующий учебный год.