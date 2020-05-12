Статистика коронавируса в Украине на 12 мая: 375 новых случаев за сутки
В Украине за минувшие сутки, 11 мая, зафиксировано 375 новых случаев COVID-19, это наименьшее число заболевших за неделю.
Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья МОЗ.
Всего коронавирус подтвержден у 16 023 человек, 425 человек умерло, 3373 пациента выздоровели.
За минувшие сутки зафиксировали 375 новых случаев коронавируса (сутками ранее – 416), 17 человек умерло (сутками ранее – также 17), 85 выздоровели (сутками ранее – 228).
На амбулаторном лечении находятся 11 013 пациентов, из них 908 детей и 2560 медиков. Госпитализация потребовалась для 5010 человек, из них 197 детей и 554 медика. К аппарату ИВЛ потребовалось подключить 211 человек, в том числе одного ребенка и 19 медиков.
Статистика коронавируса по регионам:
– Винницкая область – 580 случаев;
– Волынская область – 496 случаев;
– Днепропетровская область – 748 случаев;
– Донецкая область – 100 случаев;
– Житомирская область – 525 случаев;
– Закарпатская область – 748 случаев;
– Запорожская область – 331 случай;
– Ивано–Франковская область – 1133 случая;
– Кировоградская область – 425 случаев;
– г. Киев – 1930 случаев;
– Киевская область – 1023 случая;
– Львовская область – 825 случаев;
– Луганская область – 42 случая;
– Николаевская область – 225 случаев;
– Одесская область – 653 случая;
– Полтавская область – 248 случаев;
– Ровенская область – 1028 случаев;
– Сумская область – 157 случаев;
– Тернопольская область – 1021 случай;
– Харьковская область – 623 случая;
– Херсонская область – 162 случая;
– Хмельницкая область – 182 случая;
– Черновицкая область – 2396 случаев;
– Черкасская область – 343 случая;
– Черниговская область – 79 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на утро 12 мая в мире коронавирус был подтвержден у 4 255 954 человек, умерли от болезни 287 332 человек, выздоровели 1 527 496.