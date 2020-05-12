Всего коронавирус подтвержден у 16 023 человек

В Украине за минувшие сутки, 11 мая, зафиксировано 375 новых случаев COVID-19, это наименьшее число заболевших за неделю.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья МОЗ.

Всего коронавирус подтвержден у 16 023 человек, 425 человек умерло, 3373 пациента выздоровели.

За минувшие сутки зафиксировали 375 новых случаев коронавируса (сутками ранее – 416), 17 человек умерло (сутками ранее – также 17), 85 выздоровели (сутками ранее – 228).

На амбулаторном лечении находятся 11 013 пациентов, из них 908 детей и 2560 медиков. Госпитализация потребовалась для 5010 человек, из них 197 детей и 554 медика. К аппарату ИВЛ потребовалось подключить 211 человек, в том числе одного ребенка и 19 медиков.

Статистика коронавируса по регионам:

– Винницкая область – 580 случаев;

– Волынская область – 496 случаев;

– Днепропетровская область – 748 случаев;

– Донецкая область – 100 случаев;

– Житомирская область – 525 случаев;

– Закарпатская область – 748 случаев;

– Запорожская область – 331 случай;

– Ивано–Франковская область – 1133 случая;

– Кировоградская область – 425 случаев;

– г. Киев – 1930 случаев;

– Киевская область – 1023 случая;

– Львовская область – 825 случаев;

– Луганская область – 42 случая;

– Николаевская область – 225 случаев;

– Одесская область – 653 случая;

– Полтавская область – 248 случаев;

– Ровенская область – 1028 случаев;

– Сумская область – 157 случаев;

– Тернопольская область – 1021 случай;

– Харьковская область – 623 случая;

– Херсонская область – 162 случая;

– Хмельницкая область – 182 случая;

– Черновицкая область – 2396 случаев;

– Черкасская область – 343 случая;

– Черниговская область – 79 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как ранее сообщал Фокус:

В Украине на 10 мая было зафиксировано 522 новых случаев за сутки.

В Украине на 11 мая было зафиксировано 416 новых случаев за сутки.