Самоизоляция по причине коронавируса будет оплачиваться как больничный, – Фонд соцстрахования
Перечень причин временной нетрудоспособности, по которым Фонд социального страхования осуществляет финансирование пособий, дополнен самоизоляцией от COVID-19. Об этом говорится в официальном сообщении.
По соответствующим больничным листам Фонд осуществит компенсацию 50% утраченного заработка независимо от продолжительности страхового стажа, начиная с шестого дня нетрудоспособности (первые пять дней оплачивает работодатель).
Право на такую помощь возникает в период пребывания в специализированных учреждениях здравоохранения, а также на самоизоляции под медицинским контролем.
Минздрав совместно с Фондом соцстрахования уже провел селекторное совещание с органами здравоохранения областных и городских госадминистраций, в ходе которого разъяснил порядок оформления таких документов.
В больничном листе в качестве причины нетрудоспособности должна быть указана "изоляция от COVID-19-11". Для финансирования помощи на основании такого больничного листа работодатель оформляет заявление-расчет, в которой указывает причину нетрудоспособности – "11", то есть изоляция от COVID-19.
Напомним, если у человека нет симптомов COVID-19, и он не является контактным, то он не может пройти бесплатное тестирование методом ПЦР. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 мая в Украине началось ослабление карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса.
- Представитель Кабмина в Раде Василий Мокан сообщил, что о полноценном выходе из карантина можно будет говорить в конце июня – июле или даже в августе – сентябре.