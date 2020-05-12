На территории воинской части в Киеве найден военный с простреленной головой

В Киеве на территории воинской части найден мертвым военный.

Об этом сообщается на Facebook-странице Военной службы правопорядка в ВСУ.

Отмечается, что тело нашли с огнестрельным ранением головы на территории поста выездной охраны воинской части А0139 – 101-й отдельной бригады охраны Генштаба Украины.

"11 мая около 16:00 на территории поста выездной охраны воинской части А0139 обнаружили тело военнослужащего с огнестрельным ранением в голову. На месте происшествия работали группа оперативного реагирования Центрального управления ВСП и работники Национальной полиции", – говорится в сообщении.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следствие продолжается.

101-я отдельная бригада охраны Генерального штаба Украины является элитным соединением Вооруженных Сил Украины, которое подчиняется непосредственно начальнику Генерального штаба – главнокомандующему Вооруженных Сил. Задача бригады - охрана и оборона Центрального аппарата Минобороны и Генштаба ВСУ, осуществление пропускного режима на этих объектах.

Как ранее сообщал Фокус:

7 августа 2018 года на складах вооружения воинской части обнаружили тело солдата срочной воинской службы в 1997 г. р., стрелка роты охраны одной из воинских частей, с огнестрельным ранением головы. Он оставил предсмертную записку.