"Всеукраинскую школу онлайн" планируют расширить на весь учебный год

Заместитель руководителя Офиса Президента Юрий Костюк сообщил, что проект "Всеукраинская школа онлайн" для 1-11 классов хотят расширить на весь учебный год.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Я считаю, что мы обязательно должны его продолжить. Нужно сделать полноценный учебный год, с 1-го по 11-й класс. Конечно у нас будет больше времени на подготовку, чтобы сделать это не в авральном режиме, а более вдумчиво, с хорошей подготовкой", – сказал Костюк.

По словам Костюка, будет сложно создать отдельный телеканал для "Школы", но материалы будут размещать на Youtube-канале Минобразования.

"Опять же, это полноценно не заменит школу, которую будут посещать. Но польза этого проекта в другом. Во-первых, доступ к дополнительному учебному контенту. Например, кому-то не повезло с учителем истории. Ну, так случилось. Нет крутого преподавателя в определенной школе. Тогда ты можешь посмотреть курс истории онлайн. Или – ты пропустил тему, или что-то не понял. Тогда ты можешь открыть видео и наверстать", – говорит он.

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