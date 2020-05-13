Глава Одесской ОГА защищался от журналистов при помощи нацгвардейцев

Глава Одесской ОГА Максим Куцый попытался прервать общение с тележурналистами при помощи нацгвардейцев. Губернатору не понравился вопрос об обстоятельствах закупки машин скорой помощи. Об этом сообщило местное издание "Думская".

В ОГА утверждают, что журналистка "забежала в кабинет и вынудила губернатора отвечать на вопросы".

На видео Куцый отказывается говорить с журналисткой, заявил, что она задает "провокационные вопросы", попросил удалить запись и после вызвал охраняющих здание нацгвардейцев.

"Эти люди неправомерно меня засняли. Вы знаете где вы находитесь - это режимный объект", - заявил глава ОГА прибывшим нацгвардейцам.

"Думская" сообщила, что интервью пыталась взять журналистка программы "Секретные материалы", выходящей на телеканале "1+1". До своего избрания в Раду продюсером "Секретных материалов" был нынешний нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский.

Сама журналистка инцидент никак не комментировала, но видео начали массово распространять по анонимным Telegram-каналам.

Максима Куцего в СМИ называют человеком, близким к руководителю Офиса президента Андрею Ермаку, который сейчас конфликтует с Игорем Коломойским. Последнему принадлежит телеканал "1+1".

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