Глава Одесской ОГА защищался от журналистов при помощи нацгвардейцев
Глава Одесской ОГА Максим Куцый попытался прервать общение с тележурналистами при помощи нацгвардейцев. Губернатору не понравился вопрос об обстоятельствах закупки машин скорой помощи. Об этом сообщило местное издание "Думская".
В ОГА утверждают, что журналистка "забежала в кабинет и вынудила губернатора отвечать на вопросы".
На видео Куцый отказывается говорить с журналисткой, заявил, что она задает "провокационные вопросы", попросил удалить запись и после вызвал охраняющих здание нацгвардейцев.
"Эти люди неправомерно меня засняли. Вы знаете где вы находитесь - это режимный объект", - заявил глава ОГА прибывшим нацгвардейцам.
"Думская" сообщила, что интервью пыталась взять журналистка программы "Секретные материалы", выходящей на телеканале "1+1". До своего избрания в Раду продюсером "Секретных материалов" был нынешний нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский.
Сама журналистка инцидент никак не комментировала, но видео начали массово распространять по анонимным Telegram-каналам.
Максима Куцего в СМИ называют человеком, близким к руководителю Офиса президента Андрею Ермаку, который сейчас конфликтует с Игорем Коломойским. Последнему принадлежит телеканал "1+1".
Как ранее сообщал Фокус:
- Глава Одесской ОГА Максим Куцый сообщил, что за задержку надбавок в 300% медикам, которые лечат больных коронавирусом, уволен заместитель главы Одесской облгосадминистрации Виталий Свичинский.
- В этом году Одесса планирует стать "100% туристическим центром Украины" и принять 4-5 млн туристов. Об этом заявил глава Одесской ОГА Максим Куцый.