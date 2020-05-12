За задержку надбавок медикам уволен замглавы Одесской ОГА

По словам главы Одесской ОГА, последней каплей стали задержки с доплатами медикам "скорой"

Глава Одесской ОГА Максим Куцый сообщил, что за задержку надбавок в 300% медикам, которые лечат больных коронавирусом, уволен заместитель главы Одесской облгосадминистрации Виталий Свичинский. Об этом он написал в Facebook.

По словам Куцого, решение об увольнении Свичинского было принято 4 дня назад.

"Еще в минувшую пятницу принял решение об освобождении заместителя Виталия Свичинского, который отвечал за социальное и медицинское направление и не справился с поставленными задачами. Последней каплей стали задержки с доплатами медикам "скорой". Госслужащий знал об этом, но не предпринял достаточных действий, чтобы решить проблему", – написал глава ОГА.

Куций также сообщил, что предупреждал о персональной ответственности за задержки доплат и халатное отношение к работе. Поего словам, Свичинский попросил отложить увольнение до вторника, чтобы его полностью рассчитали.

"Я не сторонник скандалов, поэтому дал ему уволиться без унижений и позора. Но здесь, вероятно, сработал "предвыборный фактор" – попытка противостоять государственным структурам, работу которых сам не смог выполнять", – отметил Куцый.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пригрозил главам областных государственных администраций (ОГА) увольнением, если не будет решен вопрос с задержками выплат надбавок медицинским работникам, которые борются с коронавирусом.

"В тех регионах, где не выплатят надбавок, председатели ОГА будут как лишены заработной платы, а возможно и должностей", – заявил президент.

Как ранее сообщал Фокус:

Врачи, которые борются с коронавирусом, будут получать надбавки до 300% от своей заработной платы. Соответствующее постановление принял Кабмин.

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