Обошлись без госбюджета: в Житомире нашли деньги на доплаты медикам за коронавирус

Деньги из госбюджета для тройных окладов медработникам, которые находятся на переднем крае борьбы с эпидемией коронавируса, Житомир не получил, но сумел самостоятельно профинансировать доплаты медикам

В Житомире выплатили тройные оклады медикам, которые непосредственно работают с больным COVID-19 или с теми, у кого есть подозрение на эту болезнь. Об этом сообщили в Житомирском городском совете.

"Доплаты санитаркам составили до 4 тысяч грн, медсестрам – до 5 тысяч грн, врачам – от 8 до 14 тысяч грн", – говорится в сообщении.

Напомним, начиная с марта, медицинские работники, занятые лечением пациентов с лабораторно подтвержденными случаями COVID-19, должны получать доплату в размере трех должностных окладов. Приказом министра здравоохранения Максима Степанова определен перечень должностей таких медицинских работников.

Это повышение предусмотрено законом, который Верховная Рада приняла 30 марта. Среди прочего, он поручает Кабмину установить 300%-ю доплату к зарплате медиков, участвующих в ликвидации заболевания коронавирусной инфекцией.

"Однако из государственного бюджета средств Житомир не получил, поэтому пришлось выделять деньги из городского бюджета. Однако, мы надеемся на поддержку государства. Ждем, возможно, в апреле государство все же даст средства на эти выплаты", – сообщили в горсовете Житомира.

В городе Малин (Житомирская область) зафиксирована вспышка заболевания коронавирусом. Об этом 8 апреля сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко. Вспышка произошла из-за празднования компанией местных жителей возвращения своего товарища из-за границы, несмотря на карантинные меры.

Как ранее сообщал Фокус: