Работала на передовой. В Нью-Йорке покончила с собой ведущий врач в борьбе с COVID-19
2020-04-28 14:38:00
49-летний доктор Лорна Брин работала в больнице на Манхеттене
В Нью-Йорке покончила с собой один из ведущих врачей города в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает ВВС.
Доктор Лорна Брин была директором Медицинской службы отделения неотложной помощи в Нью-Йоркской пресвитерианской больнице Аллена на Манхэттене. Она умерла от нанесенных себе травм, сообщила полиция.
"Она пыталась сделать свою работу, и это убило ее", – заявил отец 49-летнего доктора Филипп Брин.
Отец также подчеркнул, что у Лорны не было психических заболеваний. По словам отца, врач сама переболела коронавирусом и вернулась на работу примерно через полторы недели после выздоровления.
Филипп Брин добавил, что во время последнего разговора, его дочь казалась отстраненной и рассказывала ему, как пациенты умирают от COVID-19 еще до того, как их успевают вынести из машин скорой помощи. В больнице на Манхэттене, рассчитанной на 200 коек, скончались от коронавируса десятки пациентов.
"Она действительно была в окопах на линии фронта", – подытожил отец.
Доктор Брин была верующей христианкой, которая была очень близка со своей семьей. Раз в неделю она помогала в уходе за пожилыми людьми в доме престарелых.
"Доктор Брин – герой, принесший высочайшие идеалы медицины не передовые рубежи отделения неотложной помощи", – говорится в заявлении больницы, в которой работала врач.
В штате Нью-Йорк зарегистрировано почти треть из миллиона подтвержденных случаев COVID-19 в стране.
Губернатор штата Эндрю Куомо заявил, что тесты на антитела показали, что четверть населения города Нью-Йорк инфицированы коронавирусом. В городе живет 8,3 млн человек.
Как ранее сообщал Фокус:
- В стране-лидере по распространению коронавируса – США – количество подтвержденных случаев перевалило за миллион (1 010 507). Также в Америке зафиксировали 56 803 летальных случаев. 138 990 человек выздоровели.
- На 28 апреля в Украине за зафиксирован 401 новый случай и 19 смертей. Всего по Украине с начала эпидемии зафиксировали 9 410 случаев коронавируса.