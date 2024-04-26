РФ планирует захватить весь Донбасс, но удастся ли это из-за помощи ВСУ от США, — Шарп (видео)

Оккупанты активизировались на Донецком направлении, в том числе на западе от Авдеевки со стороны Бахмута. США наконец приняли пакет военной помощи для Украины и это может сильно сказаться в негативном контексте на планах армии РФ, отмечает военный аналитик.

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Российское контрнаступление на фоне отсутствия помощи от США продолжается уже с осени прошлого года. Одна из целей продвижения оккупантов является захват Донецкой области в административных границах. Об этом в комментарии Фокусу отметил военный обозреватель Давид Шарп.

Он акцентирует, что несмотря на все попытки россияне испытывают значительную нехватку бронетехники, а также не проводили усиленную мобилизацию. Хотя у России созданы какие-то дополнительные резервы, она пока не бросила их в бой, но это может произойти в любой момент.

"Одна из основных целей оккупантов — захват всей Донецкой области, в том числе Краматорска и Славянска, — отмечает Шарп, — Оккупанты активизировались именно на этих направлениях, в том числе на западе от Авдеевки со стороны Бахмута. Здесь можно видеть какую-то общую далеко идущую цель захвата Часового Яра и выход к Константиновке".

Если оккупантам удастся воплотить свой план в жизнь, то это для них будет большой территориальный захват и теоретически большой успех, отмечает эксперт. Сейчас россияне рассматривают это направление, как самое перспективное и как большую цель, которая перед ними стоит.

"Однако США наконец приняли пакет военной помощи для Украины и это может сильно сказаться в негативном контексте на планах армии РФ, — говорит военный обозреватель, — Но важно, чтобы сейчас в украинском командовании не допускались какие-то просчеты и проколы, которые могут привести к непредсказуемым успехам агрессора".

Благодаря помощи от США теперь ВСУ могут не сильно экономить на боеприпасах, как это происходило целых полгода, отмечает Шарп. Здесь и сейчас уже можно использовать их исходя из того, что за несколько дней или за несколько недель все будет компенсировано. Более того, интенсивность огня уже увеличилась и это сказывается на фронте. К тому же, это моральный толчок и мотивация для ВСУ.

Напомним, 26 апреля сообщалось, что США объявят о контрактах на $6 млрд под будущие военные поставки Украине, о чем писали в Politico. О новом пакете помощи, как ожидается, объявит министр обороны Ллойд Остин. Когда он будет получен, то станет одной из крупнейших американских поставок, которая войдет в общий пакет помощи на 61 млрд.