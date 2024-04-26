РФ планує захопити весь Донбас, але чи вдасться це через допомогу ЗСУ від США, — Шарп (відео)

Окупанти активізувалися на Донецькому напрямку, зокрема на заході від Авдіївки з боку Бахмута. США нарешті ухвалили пакет військової допомоги для України, і це може сильно позначитися в негативному контексті на планах армії РФ, зазначає військовий аналітик.

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Російський контрнаступ на тлі відсутності допомоги від США триває вже з осені минулого року. Одна з цілей просування окупантів — захоплення Донецької області в адміністративних кордонах. Про це в коментарі Фокусу зазначив військовий оглядач Давид Шарп.

Він акцентує, що попри всі намагання росіяни відчувають значну нестачу бронетехніки, а також не проводили посилену мобілізацію. Хоча в Росії створені якісь додаткові резерви, вона поки не кинула їх у бій, але це може статися в будь-який момент.

"Одна з основних цілей окупантів — захоплення всієї Донецької області, зокрема Краматорська та Слов'янська, — зазначає Шарп. — Окупанти активізувалися саме на цих напрямках, зокрема на заході від Авдіївки з боку Бахмута. Тут можна бачити якусь загальну далекосяжну мету захоплення Часового Яру та вихід до Костянтинівки".

Якщо окупантам вдасться втілити свій план у життя, то це для них буде велике територіальне захоплення й теоретично великий успіх, зазначає експерт. Зараз росіяни розглядають цей напрямок як найперспективніший і як велику ціль, що перед ними стоїть.

"Проте США нарешті ухвалили пакет військової допомоги для України, і це може сильно позначитися в негативному контексті на планах армії РФ, — каже військовий оглядач. — Але важливо, щоб зараз в українському командуванні не допускалися якісь прорахунки та проколи, які можуть призвести до непередбачуваних успіхів агресора".

Завдяки допомозі від США тепер ЗСУ можуть не сильно економити на боєприпасах, як це відбувалося цілих пів року, відзначає Шарп. Тут і зараз уже можна використати їх виходячи з того, що за декілька днів або за декілька тижнів усе буде компенсовано. Ба більше, інтенсивність вогню вже збільшилася, і це позначається на фронті. До того ж це моральний поштовх і мотивація для ЗСУ.

Нагадаємо, 26 квітня повідомлялося, що США оголосять про контракти на $6 млрд під майбутні військові постачання Україні, про що писали в Politico. Про новий пакет допомоги, як очікується, оголосить міністр оборони Ллойд Остін. Коли його буде отримано, то він стане одним із найбільших американських постачань, яке увійде в загальний пакет допомоги на 61 млрд.