Статистика коронавируса в Украине на 13 мая: 402 новых случая за сутки

Украина
Поступило 1038 сообщений о подозрении на COVID-19

По состоянию на 9:00 13 мая в Украине 16425 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 439 летальных, 3716 пациентов выздоровели. 

За минувшие сутки зафиксировано 402 новых случая (сутками ранее было 375, еще раньше – 416). 

Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья МОЗ.

Статистика коронавируса по регионам:

  • Винницкая область - 628 случаев;
  • Волынская область - 510;
  • Днепропетровская область - 773;
  • Донецкая область - 102;
  • Житомирская область - 530;
  • Закарпатская область - 764;
  • Запорожская область - 331;
  • Ивано-Франковская область - 1144;
  • Кировоградская область - 428;
  • Киев - 1960;
  • Киевская область - 1049;
  • Львовская область - 870;
  • Луганская область - 42;
  • Николаевская область - 225;
  • Одесская область - 680;
  • Полтавская область - 257;
  • Ровенская область - 1045;
  • Сумская область - 157;
  • Тернопольская область - 1028;
  • Харьковская область - 672;
  • Херсонская область - 165;
  • Хмельницкая область - 196;
  • Черновицкая область - 2444;
  • Черкасская область - 346;
  • Черниговская область - 79.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 13 мая в Центр поступило 1038 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 41 327 сообщений.

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