Статистика коронавируса в Украине на 13 мая: 402 новых случая за сутки

По состоянию на 9:00 13 мая в Украине 16425 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 439 летальных, 3716 пациентов выздоровели.

За минувшие сутки зафиксировано 402 новых случая (сутками ранее было 375, еще раньше – 416).

Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья МОЗ.

Статистика коронавируса по регионам:

Винницкая область - 628 случаев;

Волынская область - 510;

Днепропетровская область - 773;

Донецкая область - 102;

Житомирская область - 530;

Закарпатская область - 764;

Запорожская область - 331;

Ивано-Франковская область - 1144;

Кировоградская область - 428;

Киев - 1960;

Киевская область - 1049;

Львовская область - 870;

Луганская область - 42;

Николаевская область - 225;

Одесская область - 680;

Полтавская область - 257;

Ровенская область - 1045;

Сумская область - 157;

Тернопольская область - 1028;

Харьковская область - 672;

Херсонская область - 165;

Хмельницкая область - 196;

Черновицкая область - 2444;

Черкасская область - 346;

Черниговская область - 79.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 13 мая в Центр поступило 1038 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 41 327 сообщений.

Как ранее сообщал Фокус: