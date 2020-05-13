Статистика коронавируса в Украине на 13 мая: 402 новых случая за сутки
По состоянию на 9:00 13 мая в Украине 16425 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 439 летальных, 3716 пациентов выздоровели.
За минувшие сутки зафиксировано 402 новых случая (сутками ранее было 375, еще раньше – 416).
Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья МОЗ.
Статистика коронавируса по регионам:
- Винницкая область - 628 случаев;
- Волынская область - 510;
- Днепропетровская область - 773;
- Донецкая область - 102;
- Житомирская область - 530;
- Закарпатская область - 764;
- Запорожская область - 331;
- Ивано-Франковская область - 1144;
- Кировоградская область - 428;
- Киев - 1960;
- Киевская область - 1049;
- Львовская область - 870;
- Луганская область - 42;
- Николаевская область - 225;
- Одесская область - 680;
- Полтавская область - 257;
- Ровенская область - 1045;
- Сумская область - 157;
- Тернопольская область - 1028;
- Харьковская область - 672;
- Херсонская область - 165;
- Хмельницкая область - 196;
- Черновицкая область - 2444;
- Черкасская область - 346;
- Черниговская область - 79.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 13 мая в Центр поступило 1038 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 41 327 сообщений.
Как ранее сообщал Фокус:
- Исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий заявила, что ВНО пройдет с 25 июня по 17 июля.
- Главный санитарный врач Виктор Ляшко уволил директора Житомирского лабораторного центра из-за срыва тестирования на COVID-19.
- Владимир Зеленский заявил, что из государственного бюджета будут выплачивать денежную помощь семьям врачей, погибших от коронавируса.