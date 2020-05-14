Зачем нужна чистка MacBook от пыли с заменой термопасты?
Часто случается так, что ноутбук Apple начинает перегреваться, шуметь и зависать. Если перед этим вы не заливали лэптоп жидкостью, не ставили несовместимые запчасти или иным образом не вносили изменения в оригинальную конструкцию — то причина в сильном загрязнении ноутбука пылью и мусором. Чтобы исправить положение — требуется чистка Макбук от пыли и замена старой термопасты под радиаторами охлаждения. В данной статье мы разберемся в том, чем опасно скопление грязи в ноутбуке, а также как происходит чистка в условиях профессионального сервиса.
Симптомы загрязнения MacBook
Давайте начнем с симптомов неисправности, или как понять, что Макбук требует чистки? Рассмотрим наиболее очевидные признаки.
1. Перегревание MacBook
В процессе работы на ноутбуке, вы можете заметить как его корпус ощутимо нагревается, может стать даже горячим.
2. Сильный шум
Когда внутри скапливается пыль и мелкий мусор, система охлаждения лэптопа перестает справляться со своей задачей. Пыль покрывает поверхность деталей толстым слоем, мешая эффективному охлаждению. В результате кулер ноутбука начинает работать на высоких оборотах, что приводит к повышенному шуму, гудению и вибрациям.
3. Зависание, перезагрузки
Вы можете заметить, что Макбук начинает зависать, тормозить или даже перезагружаться. Это также свидетельствует о сильном перегреве системы и как следствие — нарушении нормальных рабочих процессов.
Привычки владельца и состояние ноутбука
Специалисты сервисного центра BashMac поделились некоторыми профессиональными секретами. Вам будет интересно узнать о разных типах загрязнения ноутбука, в зависимости от привычек владельца или условий его эксплуатации.
Например, если вы часто курите за ноутбуком — на поверхности деталей может образоваться желтый налет.
Следы от табачного дыма на деталях ноутбука (наблюдается у заядлых курильщиков).
Если любите парить вейп — внутри может обнаружиться влажная пленка.
Пары жидкости для вейпа (конденсат) оседает внутри корпуса Mac.
Владельцев домашних животных можно узнать по скопившейся внутри шерсти.
Шерсть и пух животных на радиаторных решетках, деталях лэптопа и его кулере.
С высокой вероятностью можно сказать, что у вас дома ремонт, или же вы часто работаете в условиях стройки. Внутри — строительная пыль, крошки и абразивы.
Известь, остатки строительных смесей и другие мелкие частицы на плате и вентиляторе.
И напоследок, даже при аккуратном использовании — через несколько лет термопаста на чипах высыхает и нуждается в замене. Также часто встречаются случаи, когда пасты изначально недостаточно, или она нанесена неправильно. К сожалению, такое возможно даже на заводах Apple.
Качественная чистка MacBook в мастерской
Теперь, когда мы разобрались в основных симптомах, давайте перейдем к практике. Мы опишем процесс чистки Макбук от пыли с заменой термопасты в сервисном центре Apple BashMac в Киеве.
Этап 1. Разборка ноутбука
Мастер разбирает Макбук, для этого снимает нижнюю крышку лэптопа, отключает батарею, снимает кулер, радиатор охлаждения, материнскую плату.
Этап 2. Удаление пыли
С помощью мягкой кисти, портативного пылесоса и компрессора — пыль и мусор удаляются с поверхности деталей и клавиатуры.
Этап 3. Нанесение свежей термопасты
С поверхности чипов и радиаторов удаляется слой старой, затвердевшей термопасты. После этого аккуратно наносится новый свежий слой. В нашем сервисе мы используем лучшую на рынке, профессиональную термопасту MX-4.
Этап 4. Обратная сборка и тестирование
После очистки, Макбук собирается в обратной последовательности. А по завершению сборки — тестируется его нормальная работоспособность и соответствие стандартной рабочей температуре.
Где и когда заказать профилактическую очистку Макбук в Киеве?
В этой статье мы рассказали о процессе очистки MacBook с заменой термопасты. Напоминаем, что даже если не наблюдаются симптомы перегрева ноутбука — профилактическую чистку рекомендовано проводить с периодичностью раз в 1-2 года. Особенно это касается новых моделей MacBook, в которых пыль быстро проникает под мембраны кнопок, в результате чего клавиатура перестает нормально работать, залипает, двоятся символы. Необходимо понимать, что даже продувка сжатым воздухом, по официальным рекомендациям Apple — не решит проблему.
Удалить грязь из лэптопа в домашних условиях — достаточно сложно. Необходимо обладать специальным инструментом и опытом его использования. Лучшее решение — это обратиться в хороший сервис по ремонту техники Apple. Киевляне всегда могут посетить сервисный центр Apple BashMac, где услуги чистки Mac предоставляются на самом высоком уровне, быстро и недорого.
Желаем, чтобы ваша техника работала долго и надежно (а для этого не забывайте периодически обслуживать ее)!