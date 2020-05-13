Полиция нашла девушек, которые жарили сосиски на Вечном огне в Белой Церкви

11 мая 2020 года две девушки пожарили сосиски на Вечном огне в Парке Славы в городе Белая Церковь и попали в поле зрения Нацполиции. Об инциденте написала местная жительница, которая стала случайно свидетельницей. Об этом пишет местный ресурс "Без табу".

Сообщение о вандализме у мемориала в Парке Славы Белой Церкви появилось в Facebook местной жительницы Евгении Василенко. Правда сейчас пост удален.

Девушка написала, что 11 мая увидела, как две подруги жарят сосиски на Вечном огне. Когда она сделала им замечание – они начали ей угрожать и свое занятие не прекратили. Также Евгения отмечает, что рядом было полно людей, но никто ее не поддержал и замечаний девушкам с сосисками не делал.

Делом заинтересовалась Нацполиция. Сначала появилось официальное сообщение о том, что девушек с сосисками разыскивают, а также ищут свидетелей инцидента. Сегодня появилось сообщение о том, что личности девушек-нарушительниц установлены, а сами они доставлены в отделение. Им предъявлено обвинение по ч.2 ст.297 (Надругательство над могилой) Криминального кодекса Украины.

Как ранее писал Фокус:

В 2017 году Вечный огонь в Киеве залили цементом. Причем дважды за месяц. Оба раза работникам Киевгаза пришлось чистить декоративную решетку и горелку.