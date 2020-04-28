Пламя почти погасло. Вечный огонь в Киеве очистили от мусора
2020-04-28 17:35:37
Огонь почти погас из-за пластиковых бутылок
Мемориал Вечной славы в столичном парке Славы неизвестные вандалы забросали мусором так, что Вечный огонь практически не горел. Газовщики вытащили оттуда пластиковые бутылки. Об этом сообщает пресс-служба "Киевгаза".
"Мусора, особенно пластиковых бутылок, было так много, что пламя почти погасло. На место выехала бригада ремонтников "Киевгаза". Они полностью разобрали конструкцию, очистили горловину от мусора и устранили причины затухания", – говорится в сообщении.
Фото: Киевгаз
Для чистки газовщикам пришлось снять декоративные решетки и погасить огонь, пока они выгребали из горловины пепел и расплавленный пластик.
На данный момент работа Вечного огня возобновлена.
Как ранее писал Фокус:
- Три года назад неизвестные вандалы в Киеве в парке Славы залили цементом памятник "Вечный огонь". Прибыв на место событий, полиция обнаружила, что огонь действительно залили цементом, а у него неизвестные оставили еще 8 ведер.
- Около польского села Верхрата в Подкарпатском воеводстве на горе Монастырь вандалы разгромили мемориальную доску с могилы воинов Украинской повстанческой армии (УПА). Мемориальная доска на могиле была установлена в память членам УПА – местным жителям, которые погибли в бою с НКВД в начале марта 1945 года.