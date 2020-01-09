В Словении сожгли деревянную статую Трампа
2020-01-09 18:15:08
Статуя была установлена на родине первой леди США Меланьи Трамп еще в прошлом году и привлекала много туристов
В словенском городе Моравце неизвестный поджег деревянную статую президента США Дональда Трампа, которая сгорела до тла. Об этом пишет Independent.
Статуя была установлена на родине первой леди США Меланьи Трамп еще в прошлом году и привлекала много туристов. Высота статуи была около восьми метров. Трамп был изображен со свирепым выражением лица и поднятым вверх кулаком, в синем костюме и красном галстуке.
Механизм внутри статуи при запуске открывал рот "Трампа", окрашенный в красный цвет, и показывал зубы, похожие на акульи.
"Как и у всех популистов, у статуи – два лица. Одно – гуманное и приятное, другое – вампир", – сказал создатель статуи Томаз Шлегль.
Мэр Моравце Милан Балажиц прокомментировал инцидент, заявив, что такой вандализм символизирует существующую в обществе "нетерпимость к художественным проектам".
В настоящее время полиция разыскивает злоумышленника.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Словении также появилась деревянная статуя Меланьи Трамп. Статуя изображает первую леди США в полный рост в голубом платье и сапогах того же цвета.
- Иранский министр назвал президента США Дональда Трампа "террористом в костюме".