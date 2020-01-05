Тегеран об угрозах Трампа: террорист в костюме

Трампа сравнили с ИГИЛ, Гитлером и Чингисханом

Иранский министр назвал президента США Дональда Трампа "террористом в костюме" после его слов, как президент США пригрозил нанести удар по 52 иранских объектах.

Об этом написал министр информации и телекоммуникаций Ирана Мухаммед Джавад Азари-Джахроми в своем Twitter.

"Как ИГИЛ, как Гитлер, как Чингисхан! Все они ненавидят культуру. Трамп – террорист в костюме. Он очень скоро изучит историю, никто не в состоянии победить "Большой иранский народ и культуру", – написал он.

Ранее Трамп написал в Twitter, что обещает "быстрые и сильные удары" по 52 целям в Иране, включая объекты культуры, в случае нападения на американцев.

Как ранее сообщал Фокус:

3 января США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Дональда Трампа.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назначил преемника Сулеймани. Командующим спецподразделения "Аль-Кудс" стал заместитель Сулеймани, бригадный генерал Эсмаил Каани.

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали гибель иранского генерала Касема Сулеймани в результате военного удара США. В украинском дипломатическом ведомстве отметили, что любые акты мести могут стать угрозой для стабильности на Ближнем Востоке и глобальной безопасности.