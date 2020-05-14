В отеле Киева содержат 46 младенцев от суррогатных матерей, которых не могут отдать иностранцам
В киевском отеле "Венеция" находятся 46 рожденных суррогатными матерями от иностранцев младенцев, которых не могут забрать из Украины из-за карантина.
Об этом говорится в видео, опубликованном компанией BioTexCom.
На ролике сотрудники клиники утверждают, что за детьми круглосуточно ухаживают: ежедневно их осматривает педиатр, с ними проводят время на улице и купают. При этом, слышен детский плач.
По словам людей на видео, дети стабильно набирают вес.
Отметим, что видео разместили только на международной версии сайта клиники, а на украинской и русской версиях сайта оно отсутствует.
Как написала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook, указанная информация является подтверждением того, что ситуация с предоставлением услуг суррогатного материнства этой клиникой является системной. Она назвала суррогатное материнство проблемой, требующей срочного реагирования.
"Данный видеоролик является подтверждением, что ситуация с предоставлением услуг суррогатного материнства такой клиникой является массовой и системной, а технологии суррогатного материнства рекламируются и представляются как "товар высокого качества", - заявила она.
Омбудсмен предостерегает, что из-за предоставления подобных услуг иностранцам могут нарушаться права детей. Кроме того, Украина в таких ситуациях не способна защитить своих граждан.
Денисова также призвала внести изменения в законодательство, чтобы услугами суррогатного материнства пользовались только украинцы.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее Генеральная прокуратура раскрыла масштабную преступную схему по организации суррогатного материнства. Следствие установило, что в 2010 году гражданин Молдовы и гражданин Германии организовали медицинский центр по предоставлению услуг репродуктивной медицины BioTexCom. В Украине его клиентками были более 1 тыс. женщин. В основном, из малообеспеченных семей и прифронтовой зоны. Клиника провела десятки операций по суррогатному материнству без соблюдения условий закона Украины.
- Ранее американска из Небраски Сесиль Эледж стала суррогатной матерью для ребенка своего 32-летнего сына и его супруга.