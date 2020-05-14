Только сидя и строго в маске. Каким будет транспорт после карантина

Карантин смягчили – теперь можно и в парк, и даже в ресторан. Только для большинства украинцев это якобы послабление особой роли не сыграло – добраться-то до того же ресторана или в парикмахерскую, если она не рядом с домом, по-прежнему невозможно. И это не говоря уже о работе в офисе. Общественный транспорт все еще под запретом. А вместе с тем вот уже два месяца без средств к существованию остаются водители пассажирских автобусов.

Никаких стоячих мест

На Европейскую площадь в Киеве съехались около 50 автобусов, и почти на каждом – плакат с требованиями: "Восстановите работу рынков и транспорта", "Экономика без транспорта не работает", "Нашу работу отдали нелегалам".

“Карантин продлен до 22 мая, и это явно не последняя его дата. Неработающий общественный транспорт существенно затрудняет проезд украинцев к рабочим местам, и это уже не говоря о том, что дети не могут навестить своих стареньких родителей или бабушек, проживающих в селах или другой области”, – говорит Фокусу Алексей Павленко, глава Ассоциации автоперевозчиков Киевщины.

По словам нашего собеседника, от очередного продления карантина на неопределенный срок объемы нелегальных перевозок вырастут в несколько раз, ведь граждане вынуждены искать альтернативные средства передвижения на работу, в больницы, магазины.

Под нелегальными перевозчиками подразумеваются бусы, рассчитанные на пассажиров до девяти человек. И, по мнению экспертов, они и не прекращали своей деятельности на время карантина и даже позволяли проезд пассажиров, количество которых превышает число посадочных мест.

“Теперь же в связи со смягчением карантина спрос населения на городские, пригородные, междугородные и межобластные перевозки только возрастет. Очевидно, что украинцы все равно будут искать другие неконтролируемые государством нелегальные средства передвижения. Так почему одним все же можно возить людей, а другим нельзя?” – возмущается Алексей Павленко.

Также глава Ассоциации автоперевозчиков Киевщины подчеркивает, что перевозчики готовы соблюдать меры безопасности в условиях карантина, но ограничивать количество пассажиров не будут.

“Масочный режим – да, но без ограничения пассажиров. Будем возить людей согласно посадочным местам и без стоячих мест, но не так, как было с автобусами во время карантина, – по 10 человек. Это неразумно. В противном случае придется поднимать плату за проезд, а этого ни нам, ни пассажирам не хотелось бы”, – говорит Алексей Павленко.

Если сократят посадочные места – вырастут тарифы

А вот Игорь Житинский, глава Всеукраинской ассоциации автостанций, готов даже температуру у пассажиров проверять, лишь бы правительство возобновило работу перевозчиков.

“Мы на станциях могли бы быть контролирующим органом от государства: проверяли бы температуру пассажирам, рассаживали бы их согласно количеству мест в автобусе и при соблюдении масочного режима. И только после этого отправляли бы автобус в рейс”, – говорит Фокусу глава Всеукраинской ассоциации автостанций.

Он задается вопросом, почему чартерные самолеты с украинскими заробитчанами совершают полеты, а международные автобусные сообщения запрещены. А ведь на борту явно не по три человека летают. Так в чем разница между автобусом и самолетом, которые направляются в одну сторону?

“Это сугубо политические решения, абсолютно ничем не продиктованные, результат некомпетентности правительства. Власти сейчас боятся взять ответственность за возобновление работы транспорта – они по глупости своей и недальновидности прекратили работу, а теперь все вернуть обратно страшно”, – говорит Фокусу Александр Кава, экс-замминистра инфраструктуры.

Игорь Житинский также солидарен со своим коллегой Алексеем Павленко и подчеркивает, что дорожать проезд не должен, однако это скорее зависит от требований, которые выдвинет правительство.

“Если будет здравый выход из карантина, то повышения проезда не должно быть, но если потребуют сильных ограничений, скажем, сократить на треть посадочные места в салонах, то нужно будет как-то компенсировать это, возможно, и увеличением тарифа”, – сказал наш собеседник.

Когда заработает общественный транспорт

Автоперевозчики требуют “вернуть работу” и в пример ставят действия властей соседних стран, якобы никто из европейских государств не прекращал городские и междугородние перевозки, а ограничения были исключительно на международные сообщения. Но стоит отметить, что не только украинский общественный транспорт на время карантина законсервировали.

Польские поезда PKP Intercity возобновили свою работу неделю назад и продают билеты лишь на половину сидячих мест в вагоне, сохраняя дистанцию между пассажирами. При этом цены на проезд пока остаются на уровне докарантинных.

Во Франции общественный транспорт на время карантина сократил свою работу на 30%, а после ослабления карантинных мер с 11 мая частично заработало парижское метро, и 60 станций все еще остаются закрытыми.

По данным СМИ, Мининфраструктуры Украины уже разработало план восстановления пассажирского сообщения, состоит он из трех этапов. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на источник в министерстве.

С 22 мая предполагается первый этап, который предусматривает запуск городских автоперевозок, кроме маршрутных такси, и пригородных перевозок в пределах одного района. С 29 мая – второй этап и запуск внутриобластных автоперевозок, внутреннего авиасообщения, а также выход до 50% пригородных поездов и 42 пар поездов дальнего следования категории "Интерсити+", "Ночной экспресс". В частности, в западном направлении – 11 пар поездов, в южном – 10, в днепровском – 6, в восточном – 12, в азовском – 3.

Третий этап начнется с 9 июня. Поедут межобластные и международные автоперевозки, в том числе и маршрутные такси. С 12 июня планируется запуск 100% пригородных поездов, которые будут курсировать в светлое время суток, а также всех пассажирских поездов согласно графику. Третий этап планируется после завершения карантина и предусматривает запуск поездов международного сообщения и сезонных поездов, а также запуск международного авиасообщения в страны, которые сняли ограничения в аэропортах для приема/отправки международных рейсов. Но этот план еще не утвержден Кабинетом министров, и все может измениться.

Меньше пассажиров – больше транспорта

Какими будут украинские пассажирские перевозки после карантина, можно только гадать. Но ясно одно: как раньше, уже не будет.

“Конечно, должен быть масочный режим, а также нужно лимитировать количество людей в транспортном средстве, но не такими методами, как это было уже сделано в Киеве. Однозначно надо увеличивать количество транспортных средств на маршруте, чтобы люди могли ездить не в такой плотности, как раньше, но при этом ездить, а не полдня стоять в очереди, чтобы попасть в автобус. Также нужно пересмотреть график метрополитена”, – говорит экс-замминистра инфраструктуры Александр Кава.

По словам эксперта, киевский метрополитен умышленно составляет график таким образом, чтобы даже в промежуточное время между часом пик поезда всегда ездили переполненные. “Выгода – меньше поездов и больше доход”, – говорит Кава.

Если исходить из последних данных за 2018 год, доход киевского метрополитена от перевозки пассажиров составил 2,1 млрд грн, или 5,7 млн грн в день. За 60 дней карантина киевское метро недополучило прибыли примерно на 350 млн грн, страшно представить, как за это потом будут расплачиваться пассажиры.

Кличко – за, но Шмыгаль – против

“Терпець урвався” не только у автоперевозчиков, но и, судя по всему, у столичного мэра, а может, в КГГА задумались о недополученной прибыли от неработающего метро. Как бы там ни было, но Виталий Кличко обратился к Кабмину с просьбой открыть метрополитен с 25 мая.

“Столичная власть не хотела закрывать метро и держала его работу до последнего, пока правительство не приняло решение о приостановке работы метрополитена в нескольких городах. Но сегодня, когда все больше людей возвращаются к работе, в городе происходит коллапс. И мы будем настаивать на возобновлении работы метро”, – написал Кличко.

Что касается идеи спецпропусков для проезда в метрополитене, то мэр счел ее ​​абсолютно утопической.

“Мы создадим страшные толпы, и будет еще хуже. Поэтому метро должно открыться для работы в обычном режиме. Это позволит перераспределить поток пассажиров и нормализовать работу всего общественного транспорта столицы”, – сказал он и тут же обратился к киевлянам. Мол, кататься, как обычно, не стоит, лишь по необходимости.

Но пока просьбу Виталия Кличко и митингующих автоперевозчиков все же не удовлетворили. Сегодня Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины, с парламентской трибуны еще раз сообщил, что транспорт возобновит свою работу только на третьем этапе послабления карантина.

“Только с третьего этапа при соблюдении определенных правил – санитарная, гигиеническая и эпидемиологическая дисциплина – мы сможем позволить себе возобновить работу пригородного транспорта, дальше – междугороднего, дальше – метро. Сейчас это однозначно приведет к вспышке [заболеваемости коронавирусом]”, – сказал Денис Шмыгаль.