Безработная страна. Что происходит с рынком труда во время карантина

Из-за остановки экономики миллионы украинцев остались без работы и средств к существованию, другим снизили зарплаты. Правительство обещает им трудоустройство на "большой стройке" с зарплатой 6-8 тыс. грн. Какие возможности остаются на рынке труда и чего ждать в ближайшем будущем, выяснял Фокус

До 2,5-2,8 млн человек (почти вдвое) выросло количество безработных в Украине после введения карантина по данным Торгово-промышленной палаты (ТПП). Это связано с остановкой деятельности около 600-700 тыс. предприятий и физлиц-предпринимателей, которые давали работу 3,5-4 млн человек. То есть, парализованной оказалась примерно четвертая часть работающего в Украине бизнеса и, соответственно, на четверть сократился рынок труда.

"В Украине около 18-20 млн работающих. На сферу услуг, которая обеспечивает около 60% украинского ВВП, приходится около 8-10 млн работников, значительную часть которых (около 3-4 млн) затронул карантин. Большинство из них находится в вынужденном отпуске, то есть временно потеряли работу", – обрисовавыет ситуацию на рынке труда Егор Киян, аналитик по экономическим вопросам Международного центра перспективных исследований (МЦПИ). При этом, по мнению эксперта, точное количество безработных, учитывая теневой сектор и мигрантов, без должной системы регистрации таковых сегодня вряд ли кто-то сможет оценить.

Получившие запрет на работу

Для некоторых отраслей экономики возможности оказались практически полностью перекрыты. Как отмечает Олег Гетман, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы, наиболее пострадал малый и средний бизнес, в частности учреждения торговли, бытового обслуживания, общественного питания и т. п., так как они получили от власти прямой запрет на работу.

Столкнулись с проблемами и представители некоторых профессий. По наблюдениям Татьяны Пашкиной, эксперта рынка труда, в кризис происходит сокращение обслуживающих функций и компании активно увольняют маркетологов, рекламистов, HR-менеджеров и других представителей административного звена. "Пока нечего делать специалистам сферы креативных услуг, обычно задействованных в организации торжественных событий. Не слишком много работы в традиционных медиа, а парикмахеры, бармены, маникюрши и бариста ждут своего часа вместе с турагентами и фитнес-тренерами", – продолжает Пашкина.

Многие специалисты оказались не в состоянии адаптироваться к новым условиям и были вынуждены отказаться от работы или уйти в отпуск за свой счет. По словам Дарьи Михайлишиной, экономиста Центра экономической стратегии (ЦЭС), это касается людей, которые не могут выполнять свои задачи дистанционно и при этом не владеют личным транспортом, чтобы добраться на работу. Это касается рабочих на производстве, строительстве, продавцов и т. п.

Негативный эффект для рынка труда, по мнению экспертов, может ощущаться даже в тех отраслях, на которые карантин не повлиял напрямую. "За счет потери доходов спрос на многие товары не первой необходимости может упасть, приводя к потере рабочих мест и в этих сферах", – заключает Михайлишина.

Меньше вакансий и меньше резюме

На протяжении нескольких лет на рынке труда Украины наблюдался дефицит рабочих рук, что вынуждало работодателей бороться за ценные кадры, постоянно повышая уровень вознаграждений. В связи с этим украинцы успели привыкнуть к ежегодному повышению зарплат на 10% и более. Такую картину принято называть "рынком кандидата". Теперь ситуация на рынке труда и вакансий кардинально изменилась.

"На сегодняшний день ситуация полярно изменилась и мы зажили в условиях "рынка работодателя", – говорит Катерина Скибская, генеральный директор компании Dopomoga Ukraine. – На сайтах по трудоустройству на 40 тыс. вакансий приходится 2,5 млн резюме, что говорит о перенасыщении рынка труда кандидатами".

Поэтому, по словам Скибской, претендентов на одну вакансию стало больше, конкурсы стали жестче и, чтобы устроиться на хорошую работу, нужно научиться рассказывать о своих реальных достижениях, демонстрировать мотивацию и готовность работать на 100% и с огоньком.

Примечательно, что на сайтах по трудоустройству сократилось не только число вакансий, но и резюме. "Если уменьшение количества предложений от работодателей связано с прекращением некоторых видов бизнесов, заморозкой новых проектов или сокращением инвестиций в развитие, то количество резюме снизилось за счет соискателей, которые до кризиса искали новую работу как улучшение существующей", – объясняет Пашкина.

По данным одного из опросов, на который ссылается Татьяна Пашкина, больше половины соискателей приостановили поиск работы, предпочитая переждать неблагоприятную ситуацию на рынке труда у нынешнего работодателя.

Подобное изменение ситуации на рынке, по всей видимости, приведет к снижению оплаты труда. "Реальный уровень зарплаты не будет расти теми темпами, как в последние несколько лет, а в сферах, пострадавших от карантина более всего, реальная зарплата может упасть", – предполагает Дарья Михайлишина.

В подтверждение этому Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации, приводит данные экспресс-опроса своей организации, согласно которому около 20% участвующих компаний были вынуждены снизить зарплату персоналу, 15% – отправить некоторых сотрудников в оплачиваемый отпуск, 4% – сократить штат.

Новые вызовы на рынке труда: диджитализация или люмпенизация

Перед специалистами, которые пытаются остаться на плаву, на рынке труда встают новые вызовы. "Ситуация с коронавирусом способствует созданию новой реальности для персонала – сейчас важно развивать новые навыки, становится более диджитализированными, углубляться в изучение новых технологий и мира онлайна", – говорит Анна Деревянко.

Чтобы продолжать работать дистанционно, многим специалистам пришлось не только осваивать программы для онлайн-коммуникаций, но и позаботиться об оснащении удаленного рабочего места – покупать или ремонтировать технику, подключаться к интернету. Например, в офисе одного из интернет-провайдеров, подключающего к сети жителей столичного пригорода, заявили, что обеспечены заказами на две недели вперед. При этом только за подключение нужно платить около 3 тыс. грн.

Особенно нелегко приходится семьям с учащимися детьми. Ведь возможность удаленной работы приходится обеспечивать не только взрослым, но и подрастающему поколению. В идеале персональный компьютер или ноутбук для этого нужен каждому.

Эксперты прогнозируют, что работа и учеба онлайн могут стать актуальным трендом на продолжительное время. Даже если карантинные ограничения вскоре перестанут действовать, онлайн-форма может рассматриваться как более оптимальная для экономии ресурсов (средств на аренду офиса, времени на дорогу и т. п.).

Примечательно, что в сложившейся ситуации на рынке труда становятся более востребованными некоторые узкие профессии. "Мы стали свидетелями стремительного роста спроса на специалистов по организации и поддержке рабочих функций с удаленным доступом, так как бизнесы вынуждены оперативно усиливать и развивать техническую поддержку дистанционных работ", – говорит Катерина Скибская.

Кроме этого, по словам Скибской, в связи с тем, что компании корректируют продуктовые линейки и изменяют подходы в продажах, растет спрос на опытных бизнес-девелоперов, продажников, контент-менеджеров, копирайтеров, smm-таргетологов, верстальщиков сайтов, интернет-маркетологов и seo-специалистов.

В смежных профессиональных сферах происходит перераспределение трудовых ресурсов. "Если в офлайн-торговле одеждой и обувью набор персонала приостановлен, их коллеги из продуктовой розницы размещают вакансии сотнями, а сети АЗС пополняют свои ряды операторами и кассирами. Так же активно набирают работников (менеджеров телефонных продаж, комплектовщиков, грузчиков, курьеров) операторы онлайн-торговли", – констатирует Татьяна Пашкина. По ее словам, в IT происходит перераспределение ресурсов – от замерших проектов в сферах бронирования билетов, отелей и т. п. люди перетекают в гейм-индустрию, автоматизацию, оптимизацию и др.

В некоторых актуальных направлениях количество вакансий на рынке труда в период карантина даже выросло. Например, эксперты grc.ua (ex-HeadHunter Україна) рассказывают, что на компании, работающие в сфере розничной торговли, приходится 11% от общего числа вакансий, размещенных в течение 12-22 апреля, а их количество выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом в марте.

Также, по данным grc.ua, следствием бурного спроса на доставку, компании, принимающие участие в цепи поставки товаров, в апреле разместили в три раза больше вакансий, чем в середине марта.

Выходит, что для многих граждан, которые остались не у дел, единственной возможностью выжить может стать неквалифицированная работа в сфере доставки, службах такси, продуктовой рознице и т. п.

Неквалифицированный труд оставшимся без работы также планирует предложить премьер-министр Денис Шмыгаль. "Это простая работа, на которую человек сможет прийти устроиться, и на следующий день уже ее получить. Ну, например, класть брусчатку или озеленителем, и так далее. Во-первых, мы таким образом уберемся в наших городах, районах и в целом в Украине с помощью такого количества и такого качества рабочих мест. Во-вторых, как я уже говорил, мы дадим возможность людям уже сейчас зарабатывать минимальные средства. Идея такая", – осветил преспективы возрождения рынка труда глава Кабмина в интервью РБК-Украина.

Опрошенные эксперты оценивают подобную инициативу скептически. У Татьяны Пашкиной сложилось впечатление, что ориентиром для главы правительства послужила средняя зарплата по вакансиям, предоставляемым в центрах занятости, которая составляет порядка 6,5 тыс. грн, тогда когда средние зарплаты на рынке труда Украины в полтора-два раза выше. Поэтому на такое приглашение, по мнению Пашкиной, откликнутся разве что кандидаты старше 45 лет из-за небольшого количества предложений для них. Да и то только на короткий период, пока не найдут нечто лучшее.

"От момента заявления премьер-министра до реализации инициативы может пройти много времени и к появлению первых рабочих мест они попросту станут неактуальными, – продолжает Егор Киян. – Если эти рабочие места будут созданы не в ключевых сферах, а, как говорится, на авось – это не даст желаемого результата. Пусть лучше сам рынок исправит ситуацию, чем через бюджет средства (минимум 4-5 млрд грн в месяц) заберут у одних и отдадут другим".

Безработица и отсутствие средств

Проведенные в Украине в период карантина социологические опросы (группы "Рейтинг", КМИС, Info Sapiens) показывают, что у большинства украинцев в случае потери работы сбережения закончатся уже в апреле. Многим из граждан, которые, видимо, уже проели накопления, пришлось обратиться в службу занятости. Поэтому число официально зарегистрированных безработных увеличилось с 350 тыс. по состоянию на конец марта до 430 тыс. на конец апреля.

"Возможность регистрироваться без личного присутствия и получать выплаты по безработице с первого дня регистрации могло стимулировать часть людей, которые потеряли работу, обратится в службу занятости, – комментирует Дарья Михайлишина. – Несмотря на то что выплаты по безработице довольно низкие, особенно для тех, кто не имеет достаточного официального трудового стажа".

Вместе с тем в обществе зреет недовольство. "Начиная с середины апреля люди начали выражать свои протесты не только в соцсетях и СМИ, но и на улицах городов, – говорит Олег Гетман. – Так, на прошлой неделе были проведены масштабные автопробеги в Одессе и Запорожье, была перекрыта автомагистраль на Херсонщине. Новые акции анонсировали предприниматели Сум, Чернигова, Кривого Рога и еще 15 городов Украины. А на 6 мая планируется Всеукраинская акция "Карантин убивает" в Киеве, на которую соберутся представители 40 городов".

Собеседник Фокуса надеется, что представители власти, наконец, услышат предложения аналитических центров и бизнес-объединений и изменят модель карантина с тотального на эффективный рискоориентированный, который не будет вредить бизнесу.

Однако, даже если власть прислушается к такой позиции и в скором времени смягчит карантин, не стоит ожидать, что сфера занятости быстро восстановится. Опрошенные Фокусом эксперты сходятся во мнении, что к тому состоянию, которое было в 2019 году, рынок труда будет возвращаться несколько лет.