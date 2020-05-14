IKEA официально запустила интернет-магазин в Украине

Шведская компания IKEA запустила онлайн-продажи своей продукции в Украине.

Об этом сообщает ВВС-Украина.

Забрать свой заказ можно на одном из пунктов выдачи в Киеве бесплатно или заказать доставку на дом. Сейчас двумя точками выдачи товаров будут магазины Auchan Rive Gauche и Metro.

Кроме того, IKEA планирует открыть магазин в торговом центре Blockbuster Mall, но открытие перенесено из-за пандемии коронавируса и карантинных ограничений в Киеве.

Напомним, в сентябре 2018 года IKEA официально заявила об открытии первого в Украине магазина в формате city store в 2019 году. Объект должен был открыт в киевском ТРЦ Ocean Mall. Однако позже ритейлер заявил, что в связи с задержкой строительства этого ТРЦ компания рассматривает альтернативные пути запуска бизнеса в Украине.

Летом 2019 года IKEA объявила о запуске официального веб-сайта для украинских потребителей и наборе персонала для работы в первом магазине городского формата в Киеве (около 100 работников). Открытие магазина было запланировано на конец 2019 года.

Сообщалось и о том, что IKEA планирует открыть магазин площадью 30 тыс. кв. м. в новом ТРЦ "Лесной" в Киеве в начале 2020 года.

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