Стерненко сообщил, что его вызвали в СБУ для сообщения о подозрении

Активист и блогер Сергей Стерненко сообщил, что его вызвали в следственное управление СБУ якобы для сообщения о подозрении. Об этом он написал в Facebook.

Он указал, что ему пришел вызов с требованием явиться в СБУ утром 18 мая. Активист утверждает, что ему собираются сообщить о подозрении, хотя в повестке указано, что его вызывают для участия в следственных и процессуальных действиях.

"Меня вызвали в СБУ для сообщения о подозрении... Официально в вызове указано, что это по делу 1215 (против меня) и для участия в следственных и процессуальных действиях. В каких именно, следователь не указывает", – написал Стерненко.

В своем Telegram-канале он указал, что нынешняя власть развязала против него войну руками государственной репрессивной машины. Он добавил, что в 2018 году в Одессе на него было совершено три заказных нападения, чтобы отомстить за его гражданскую позицию и антикоррупционные действия.

"Я ничего не боюсь. Правда на моей стороне. Я не признаю своей вины, потому что я защищал свою жизнь и здоровье, и если будет необходимость, я сделаю это еще раз. Я приду (в СБУ) и буду с ними говорить. А готовы ли они к этому разговору, еще очень большой вопрос", – сказал Стерненко.

Отметим, журналист, волонтер Роман Синицын заявил, что Стерненко готовят подозрение.

"Дедлайн 15 мая, но скорее всего это произойдет уже до конца текущей недели. Вручат подозрение и закроют в СИЗО. Очевидно там будет без права залога", – пишет Синицын.

Стерненко – бывший руководитель одесской ячейки "Правого сектора". Он проходит по делу о поножовщине, произошедшей больше года назад на одесском Фонтане.

В конце сентября 2019 года Стерненко якобы готовили подозрение, которое тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка так и не подписал: активист убил человека, который якобы не представлял для него угрозы.

У самого активиста другая версия событий. Он говорит, что на него напали, а он защищался и в ходе самообороны смертельно ранил одного из двух нападавших.

Как ранее сообщал Фокус:

Активист Сергей Стерненко подал в НАБУ заявление на генпрокурора Ирину Венедиктову – она якобы не задекларировала часы стоимостью $10 300.

В июле прошлого года Стерненко подавал в суд на экс-замглавы АП Януковича Андрея Портнова и телеканал NewsOne.