Под Киевом из-за дымовой завесы в ДТП попали 15 машин. Образовался затор на 5 км
На Житомирской трассе в сторону Киева – масштабные ДТП: из-за дымовой завесы, которую предположительно устроили фермеры, столкнулись около 15 автомобилей. Об этом в Facebook сообщает Укравтодор.
По данным Укравтодора, все участники дорожно-транспортных происшествий живы, есть несколько пострадавших.
"Украинские поджигатели продолжают нести угрозу здоровью и жизни граждан. Просим обращаться в правоохранительные органы, если вы видите неконтролируемое сжигание сухой растительности", – говорится в сообщении.
Местное издание Моя Киевщина пишет, что фермеры устроили дымовые завесы для того, чтобы уберечь урожай от заморозков.
По данным Киева.Оперативного, в результате аварии образовался затор приблизительно на 5 километров.
Как ранее писал Фокус:
- В Киеве нетрезвый мужчина попал в ДТП и грозился изнасиловать полицейских. Авария произошла поздно вечером 14 февраля. Водитель за рулем Kia на полной скорости протаранил Nissan и отбросил его в столб. А потом пытался сбежать с места ДТП.
- В Киеве грузовик врезался в снегоуборочный трактор "Киевавтодора" и сбросил его с моста. Водитель трактора получил травмы.