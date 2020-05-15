Под Киевом из-за дымовой завесы в ДТП попали 15 машин. Образовался затор на 5 км

На Житомирской трассе в сторону Киева – масштабные ДТП: из-за дымовой завесы, которую предположительно устроили фермеры, столкнулись около 15 автомобилей. Об этом в Facebook сообщает Укравтодор.

По данным Укравтодора, все участники дорожно-транспортных происшествий живы, есть несколько пострадавших.

"Украинские поджигатели продолжают нести угрозу здоровью и жизни граждан. Просим обращаться в правоохранительные органы, если вы видите неконтролируемое сжигание сухой растительности", – говорится в сообщении.

Местное издание Моя Киевщина пишет, что фермеры устроили дымовые завесы для того, чтобы уберечь урожай от заморозков.

По данным Киева.Оперативного, в результате аварии образовался затор приблизительно на 5 километров.

Как ранее писал Фокус:

В Киеве нетрезвый мужчина попал в ДТП и грозился изнасиловать полицейских. Авария произошла поздно вечером 14 февраля. Водитель за рулем Kia на полной скорости протаранил Nissan и отбросил его в столб. А потом пытался сбежать с места ДТП.