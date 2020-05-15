В киевском интернате — вспышка коронавируса: заразился 81 человек

В Киеве, в дарницком доме-интернате для девочек сегодня подтвердили коронавирус сразу у 81 человека. Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, сначала в этом учреждении коронавирус выявили у сотрудницы интрената, после этого ПЦР-тесты сделали всем воспитанникам и персоналу. В целом протестировали 182 человека.

Из 81 больного 53 человека оказались воспитанницами интерната в возрасте от 7 до 35 лет. Из персонала коронавирус подхватили 26 женщин и двое мужчин.

Трое сотрудников интерната госпитализованы, остальные находятся дома на самоизоляции. Воспитанницы находятся в удовлетворительном состоянии прямо в интернате.

Сейчас учреждение полностью закрыто на карантин, на въезде дежурят спасатели и полиция.

Также Кличко добавил, что коронавирус в интернат принесла младшая медсестра одной из групп интерната. "Такие интернаты работают в закрытом режиме. Кроме персонала их никто не посещает", – добавил столичный глава.

В связи с возникшей ситуации на коронавирус также проверят Святошинский интернат для мальчиков, 2 городских учреждения для пожилых и 4 специализированных учреждения для женщин и мужчин.

Как ранее сообщал Фокус:

21 апреля в одном из общежитий города Вишневое, в Киевской области, коронавирус подхватили 37 человек. Зафиксировано два летальных случая.