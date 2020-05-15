На Волыни — вспышка COVID-19 в психиатрической больнице: заразились 32 человека

В Волынской областной психиатрической больнице, где одна из пациенток умерла от коронавируса, обнаружено еще 16 случаев заражения.

Об этом сообщила главный санитарный врач Волынской области Наталья Янко, передает Укринформ.

"Новые случаи... в Киверцовском районе – 16 человек, все – в отделении психиатрической больницы поселка Олыка", – сказала Янко.

Коронавирус обнаружен у 14 пациентов и 2 медработников.

С фиксирования вспышки в учреждении зафиксированы 32 случая Covid-19, в том числе один летальный, у первой пациентки.

За это время в учреждении методом ПЦР обследовано 58 человек: 34 работника и 24 пациента. Также отобраны материалы у 22 контактных лиц, у четырех из которых результат также оказался положительным.

Напомним, в Киеве, в дарницком доме-интернате для девочек сегодня подтвердили коронавирус сразу у 81 человека. Из 81 больного 53 человека оказались воспитанницами интерната в возрасте от 7 до 35 лет. Из персонала коронавирус подхватили 26 женщин и двое мужчин.

Как ранее сообщал Фокус:

21 апреля в одном из общежитий города Вишневое, в Киевской области, коронавирус подхватили 37 человек. Зафиксировано два летальных случая.