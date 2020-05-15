Принимать решение по метро должен МОЗ. Он – "главнокомандующий", – замглавы МВД

Запуск общественного транспорта после карантина – зона ответственности Минздрава. Об этом в интервью изданию Сегодня заявил замглавы МВД Антон Геращенко.

"Главнокомандующий" в вопросах борьбы с эпидемией – не МВД, а Минздрав. Они должны взять на себя ответственность и сказать, можно ли запустить общественный транспорт, в каком объеме", – говорит Геращенко.

По его словам, поначалу транспорт можно запускать не в полном объеме, но при этом нужно участить интервал его движения.

Говоря о том, было ли оправданным закрытие метро в Украине, Геращенко ответил утвердительно.

"Если в день в Киеве контактировало между собой 3 млн человек 5 млн раз, то после закрытия общественного транспорта и кафе количество контактов сократилось в 10 раз. Соответственно, возможность вируса передаться воздушно-капельным путем сошла на нет", – говорит он.

К тому же, добавил заместитель Авакова, количество случаев и смертей от коронавируса в Италии и Испании напрямую коррелирует с отказом властей этих стран закрыть общественный транспорт.

Напоследок Геращенко отметил, что вирус "никуда не исчез". "Будет и вторая, и третья волна вируса. Просто со временем человечество обязательно изобретет вакцину и лекарства, которые позволят легче переносить эту инфекцию", – добавил он.

Ранее главный санврач Виктор Ляшко говорил, что открытие метро будет "вопросом дискуссии", ведь неизвестно, сколько можно будет держать его закрытым с экономической точки зрения.

Вместе с тем, президент Владимир Зеленский заявил, мол власти "хоть завтра" могут открыть метро, но это может привести к плачевным последствиям. Но какими будут последствия? Миллион заболевших? И тогда вместо смягчения придется усиливать карантин", – говорил он.

Как ранее сообщал Фокус:

Метро в Украине могут запустить в конце июня – начале июля. Междугородний транспорт и внутренние поезда – в середине лета. Об этом на встрече с журналистами off the record рассказал замглавы ОП Кирилл Тимошенко.