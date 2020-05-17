Каждый пятый киевский школьник не учится на карантине, — исследование

В Киеве каждый пятый школьник не учится дистанционно. Об этом свидетельствуют результаты исследования Образовательной агенции Киева, пишет Зеркало недели.

Так, по данным исследования, на "дистанционке" учатся 78% школьников. Соответственно, 22% учеников сейчас не проходят школьную программу.

Родители детей, которые не учатся, объясняли ситуацию нехваткой технических средств (25% из тех, кто сейчас не на дистанционном обучении) и отсутствием доступа к интернету (за пределами города).

А 34% из тех, кто не учится дистанционно, вообще игнорируют учебный процесс, свидетельствуют результаты опроса.

Что касается средств коммуникации, которые используют школьники и учителя, безусловными лидерами тут оказались мессенджеры Viber и Telegram. Из онлайн-платформ часто используется Zoom.

Под конец учебного года начал набирать популярность Google Classroom. "И это значит, что педагоги постепенно осваивают инструментарий дистанционного обучения", – говорится в материале ЗН.

Такие инстументы коммуникации, которые используются в сфере образования как Human и Classdojo, пользуются наименьшей популярностью в Украине.

В опросе приняли участие 34 тыс. респондентов – ученики 4-11 классов, их родители и преподаватели. Опрос проводился методом электронного анкетирования в начале апреля и в первую неделю мая.

Как ранее сообщал Фокус:

С 6 апреля для учеников 5-11 классов стартовал проект "Всеукраинская школа онлайн" – уроки с 11 предметов, которые по расписанию транслируют украинские телеканалы и YouTube-канал Министерства образования и науки.

6 апреля почти треть зрителей утреннего эфира смотрела именно "Всеукраинскую школу онлайн".