Наполовину живы. Как столичные рынки возобновляют работу после карантина

С 10 мая Киевская городская администрация разрешила работать 19 столичным рынкам — в рамках первого этапа выхода из карантина. В основном это крытые рынки в спальных районах, а также несколько центральных, включая "Печерский" и "Бессарабку". Чиновники сделали ударение на том, что открываться должны только официальные продовольственные рынки — стихийная торговля, а также приготовление и употребление еды на месте по-прежнему запрещены. Тем, кто возобновляет работу, необходимо соблюдать масочный режим как продавцов, так и покупателей, обязательную термометрию на входе, дистанцию между продавцами и покупателями, а также дезинфицировать территорию. Фокус отправился на киевские рынки, чтобы проверить, как соблюдаются эти нормы на практике и как рынки возвращаются к жизни после почти двух месяцев простоя.

Тоска по метро и вход по термометру

По статистике Киевского метрополитена, "Лесная" – самая загруженная станция метро. Точнее, была такой до карантина. Броварской проспект возле станции был запружен автобусами до ближних райцентров и Чернигова, а на тротуарах было не пройти от ларьков и навесов мелкой торговли. Теперь все иначе: на проспекте припаркованы только автомобили, на месте, где раньше стояли водители автобусов устроил лежанку бездомный. И только неистребимые продавцы цветов, зонтов, носков вольготно устроились в подземном переходе и возле выходов из метро. Покупателей мало — немногочисленные прохожие вздыхают в сторону закрытых дверей метро и не спешат покупать букеты.

У станции есть и крытый рынок, "Bazar на Лісовій", он возобновил работу после почти двух месяцев простоя. Руководство рынка приняло меры предосторожности: ворота открыты только наполовину, у входа дежурит охранник в маске и перчатках, он подносит бесконтактный термометр к запястью каждого покупателя и кивает, что все в порядке. Пока людей мало, он отслеживает показания термометра, но когда посетители пошли гуще, охранник едва успевает взглянуть на экран и кивнуть. На самом рынке двери и стены ларьков густо обклеены однотипными инструкциями о необходимости соблюдать дистанцию в полтора метра и заботе о здоровье. В рыбном ряду видны попытки дезинфекции — мостовую чем-то поливали, а в воздухе висит густой химический запах, впрочем, таких следов в других частях рынка нет.

ГОРЯЧИМ МУЖЧИНАМ ВХОД ЗАКРЫТ / Охранник рынка "Оболонь" измеряет температуру бесконтактным способом, Киев, 13 мая 2020 года

Продавцы на базаре дисциплинированные — все в масках и перчатках. В самом начале карантина, пока базар еще работал, в перчатках было неудобно, и продавцы часто раздражались. Но теперь приноровились, и быстро отсчитывают сдачу и открывают пакеты-майки. Секрет успеха простой — надо энергично потереть внешний край ручки пакета, и его слои разделятся. К вопросам санитарии в ларьках подходят по-разному: в некоторых на входе стоят бутылки-санитайзеры, в других место продавца отгорожено пищевой пленкой.

Богатство выбора

Торговля рынка на "Лесной" пока вялая, посетителей мало, да и открыта едва ли половина торговых точек. Те, что уже приступили к работе, в перерывах между покупателями, расставляют товар, так как вывозили его в начале карантина — когда рынок закрылся, несколько дней еще запускали персонал, чтобы он эвакуировал продукты.

— У нас товар скоропортящийся, не выдержал бы двух месяцев, — рассказывает продавщица в сырном ларьке. — Нам еще повезло, у хозяина есть своя оптовая база, и он смог тогда продать сыры.

Меньше всего людей во фруктово-овощных рядах. Совершенно пусты столы, где раньше продавали соления и пучки свеклы и укропа со своих огородов. Очевидно, этим продавцам не удается добраться до рынка без общественного транспорта. Работают только лотки с глянцевыми овощами, орехами и сухофруктами. Горы перцев, капусты и апельсинов накрыты шелестящей пленкой, и продавщица жалуется, как неудобно их открывать каждый раз.

И РАЗОШЛИСЬ, КАК В МОРЕ КОРАБЛИ. Из-за неработающего общественного транспорта фруктово-овощные ряды на рынках стоят пустые / Торговые ряды на рынке "Оболонь" во время карантина в Киеве, 13 мая 2020 года

— Я вышла на работу только пару дней назад. А смысл? Покупателей мало — только малая часть ездит по пропускам на трамвае, в основном же люди приезжали на метро. Быстрее бы его открыли.

Но продавцам сезонной "свежатины" жаловаться грех: поскольку их крайне мало, то и покупатели у их лотков толпятся больше всего. Дистанцию не соблюдают: купить пучок петрушки важнее.

Контролеры "кружат"

Рынок "Березняки" не вошел в перечень объектов, выполнивших эпидемиологические требования, так что его ворота до сих пор остаются закрытыми. Впрочем, это не помешало предприимчивым торговцам открыть здесь овощной киоск, объединив в общее пространство несколько лотков. Металлические прилавки отгородили от людей полиэтиленовой пленкой, за которой снуют две резвые продавщицы в масках и одноразовых перчатках. Часть столов занята клубникой по 150-170 грн за кило, на других стоят коробки с зеленью, фруктами и овощами. Бесконкурентная торговля идет бойко — перед киоском стоит человек десять.

ДУРАКАМ ЗАКОН НЕ ПИСАН. Неправильно надетая маска, из которой выглядывает нос работника торговли — обычное зрелище и в магазинах, и на рынках / Житний рынок, Киев, 13 мая 2020 года

Рядом с окошком закреплено объявление: люди без масок не обслуживаются, в очереди необходимо держать дистанцию в полтора метра. Первое правило все покупатели соблюдают беспрекословно, а вот со вторым дела обстоят хуже. Людей много, поэтому они тут же начинают кучковаться, нарушая личное пространство друг друга.

Женщина покупает огурцы и тянется к весам посмотреть, хорошие ли овощи кладут ей в пакет.

— Куда без перчаток? Меня же оштрафуют! — резко осаживает ее продавщица. Покупательница с испугом отдергивает руку, и женщина по ту сторону прилавка уже спокойнее объясняет: Да вы поймите, тут контролеры кружат, как вороны. Они же сейчас хотят открыть рынок и следят за всем, к чему угодно могут придраться. Вы же знаете, дорогая, раньше мы перед вами все коробки ставили и можно было самой выбрать, что угодно. Но пока это невозможно.

Видимо, при этом тех же контролеров не слишком смущает торговля овощами на закрытом базаре. Никаких объявлений о возможных датах открытия на металлических воротах рынка нет.