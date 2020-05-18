Из-за коронавируса уровень бедности в Украине может вырасти до 50%, – ЮНИСЕФ

Уровень бедности в Украине значительно возрастет из-за сокращения доходов в результате пандемии COVID-19. Об этом говорится в отчете ЮНИСЕФ.

Если события будут развиваться по менее угрожающему сценарию (на основе последних макропрогнозов Кабмина), то ожидается, что уровень бедности по абсолютному критерию вырастет с 27,2% до 43,6%. Если по более угрожающему, то уровень бедности достигнет 50,8%.

В отчете используется принятое в Украине определение бедности по абсолютному критерию (расходы ниже фактического прожиточного минимума).

Влияние на бедность детей будет еще ощутимее: рост с 32,9% до 51,3% и до 58,5% соответственно.

Согласно менее угрожающему сценарию, количество лиц, живущих в бедности, увеличится на 6,3 млн, включая 1,4 млн детей, а по более угрожающему – на 9 млн, включая 1,8 млн детей.

В случае более угрожающего сценария ситуация в сфере борьбы с бедностью в Украине может быть отброшена на уровень трехлетней давности.

Наиболее уязвимыми с точки зрения социально-экономического влияния эпидемии коронавируса является семьи, которым сложнее диверсифицировать свои доходы.

Наибольшее влияние испытывают четыре категории:

домохозяйства с тремя и более детьми;

одинокие родители с детьми;

домохозяйства с детьми до трех лет;

одинокие пенсионеры старше 65 лет.

В 2018 году общий уровень бедности в Украине составлял 43,2%, а бедность детей – 49,9%.

Как ранее сообщал Фокус: