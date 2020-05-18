Из-за коронавируса уровень бедности в Украине может вырасти до 50%, – ЮНИСЕФ
Уровень бедности в Украине значительно возрастет из-за сокращения доходов в результате пандемии COVID-19. Об этом говорится в отчете ЮНИСЕФ.
Если события будут развиваться по менее угрожающему сценарию (на основе последних макропрогнозов Кабмина), то ожидается, что уровень бедности по абсолютному критерию вырастет с 27,2% до 43,6%. Если по более угрожающему, то уровень бедности достигнет 50,8%.
В отчете используется принятое в Украине определение бедности по абсолютному критерию (расходы ниже фактического прожиточного минимума).
Влияние на бедность детей будет еще ощутимее: рост с 32,9% до 51,3% и до 58,5% соответственно.
Согласно менее угрожающему сценарию, количество лиц, живущих в бедности, увеличится на 6,3 млн, включая 1,4 млн детей, а по более угрожающему – на 9 млн, включая 1,8 млн детей.
В случае более угрожающего сценария ситуация в сфере борьбы с бедностью в Украине может быть отброшена на уровень трехлетней давности.
Наиболее уязвимыми с точки зрения социально-экономического влияния эпидемии коронавируса является семьи, которым сложнее диверсифицировать свои доходы.
Наибольшее влияние испытывают четыре категории:
- домохозяйства с тремя и более детьми;
- одинокие родители с детьми;
- домохозяйства с детьми до трех лет;
- одинокие пенсионеры старше 65 лет.
Как ранее сообщал Фокус:
- Кабмин пересмотрел макропрогноз на 2020 год: ожидается падение ВПП и зарплат, а также рост безработицы.
- Верховная Рада приняла законопроект о секвестре госбюджета на 2020 год.